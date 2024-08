Cuál es el estado más amigable con las LLC, con beneficios impositivos y menos burocracia

Escuchar

New Mexico se destaca cada vez más como uno de los estados más favorables para la creación y mantenimiento de una LLC (Limited Liability Company, por sus siglas en inglés), en especial para emprendedores extranjeros no residentes, de acuerdo a especialistas en planeamiento financiero. Es que a diferencia de otros estados populares como Delaware, Wyoming o Florida, los analistas dicen que New Mexico ofrece ventajas únicas que minimizan la burocracia y optimizan costos.

Según explica Gonzalo Parragué, especialista en constitución de empresas, uno de los principales beneficios de abrir una LLC en New Mexico es la rapidez del proceso de registro. Crear una LLC en este estado puede tomar tan solo un día hábil, lo que permite a los emprendedores comenzar a operar prácticamente de inmediato.

Por otra parte, el experto dice que a diferencia de otros estados que imponen requisitos adicionales como la publicación en periódicos locales, New Mexico simplifica el proceso al no exigir pasos extras una vez que la empresa ha sido registrada. Esto reduce significativamente la carga administrativa.

LLC sin reporte anual y anonimato

Parragué añade que otras de las ventajas más notables de New Mexico es que no requiere la presentación de un reporte anual ni el pago de una cuota periódica para mantener la LLC activa. Este beneficio no solo elimina una tarea burocrática adicional, sino que también optimiza los costos operativos. La ausencia de esta obligación reduce el riesgo de sanciones por retrasos y mantiene la empresa operativa sin costos adicionales.

New Mexico también ofrece la posibilidad de mantener el anonimato de los dueños de la LLC. Esto significa que los nombres de los miembros no aparecen en los registros estatales públicos, proporcionando una capa adicional de privacidad. Este anonimato es opcional, por lo que los propietarios pueden decidir si desean que sus nombres sean públicos o no.

Requisitos para crear una sociedad de responsabilidad limitada

Abrir una LLC en New Mexico es bastante simple y entre estos se encuentran los siguientes:

Contar con 18 años o más

Presentar un pasaporte vigente

Si se cumplen estos requisitos mínimos, se puede crear la respectiva LLC (Limited Liability Company) y no es necesario viajar a Estados Unidos ni tener visa, ya que el trámite es 100% online y se encuentra disponible desde casi todo el mundo. Tampoco es necesario contar con el ITIN -Número de identificación de contribuyente individual- ni con un Número de Seguro Social.

A su vez, a diferencia de la constitución de empresas en otros lugares, no se debe hacer un aporte de capital inicial ni tener socios, ya que incluso puede ser creada por un solo miembro. En el caso de estar asociado a más personas, este tipo de compañía no tienen un límite con respecto al número de propietarios.

Dentro de las flexibilidades, tampoco es obligatorio presentar un número de teléfono de Estados Unidos ni una dirección asociada. Al contar con estas facilidades, una LLC se puede gestionar desde el exterior.

Cuándo es conveniente abrir una LLC en Nuevo México

Según Parragué, en el caso de las personas que viven en el exterior y no está en sus planes trasladarse a Estados Unidos, hay requisitos que hay que tener en cuenta, como el que sostiene que toda LLC debe estar registrada en el estado en el que exista un nexo físico. El estado en el que se la registró inicialmente se lo denomina LLC Doméstica, que remite al estado de constitución o donde se formó.

Al mismo tiempo, si la empresa genera algún tipo de nexo físico con otro estado, también deberá registrarse allí como una “LLC Foránea”. De esta forma, si existe el mencionado nexo en el mismo estado, la LLC solo deberá estar registrada allí.

Por el contrario, si se genera con algún otro estado, también se debe proceder al registro. Esto es fundamental, ya que muchas personas toman una mala decisión sobre dónde formar su empresa, generando mayores obligaciones a pagar.

En definitiva, si no se va a generar un nexo físico con Estados Unidos, entonces New Mexico es una de las mejores opciones para una LLC. En cambio, si se tiene pensado generar un nexo físico, lo más aconsejable es que se cree la empresa en el estado en el que existirá esa vinculación.

