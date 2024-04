Cómo evitar multas por no pagar los impuestos al IRS: prórrogas y planes de pago

Escuchar

Este lunes 15 de abril es la fecha tope para hacer la declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Aunque el tiempo límite se establece hasta las 23.59 hs, hay ciudadanos con prórrogas automáticas. Además, todos pueden solicitar un nuevo plazo de entrega, aunque los expertos recomiendan evitar ese procedimiento.

Según informaron desde el IRS, cerca de 19 millones de personas hacen un pedido de prórroga a último momento. Es un recurso que se utiliza mayormente cuando no se tiene el dinero para abonar el monto total. De todas maneras, la institución siempre recomienda pagar al menos una pequeña parte para no incurrir en deudas que luego no se puedan saldar.

Desde el IRS alientan a que los ciudadanos no incurran en deudas Twitter @IRSenEspanol

Aquellos que no realicen ningún pago o tramitación de prórroga serán sancionados con un interés del 5% sobre el monto total a abonar acumulable a medida que se alarguen los plazos para saldar, mientras que el tope máximo alcanza el 25%.

Cómo pedir una prórroga para pagar los impuestos al IRS y evitar multas

El IRS otorga automáticamente una prórroga por seis meses para aquellos que la soliciten. Dicho cambio de fecha no congela el saldo, sino que el contribuyente deberá actualizar en su declaración los impuestos que se deben pagar en ese semestre.

Por lo tanto, antes de hacer ese trámite, se recomienda que un profesional le haga al ciudadano una estimación de pago. Este pedido de prórroga se hace por medio del formulario 4868, que puede ser presentado hasta este lunes 15 de abril.

El formulario 4868, para solicitar una prorroga automática https://www.irs.gov/

Otra forma de postergar el abono total se produce al solicitar un plan de pagos y existen dos maneras de hacerlo. La primera es a largo plazo y está destinado a aquellos que deban más de 50.000 dólares o menos en impuestos, multas e intereses combinados. El segundo es a corto plazo y es para ciudadanos que adeudan más de US$100 mil.

Para poder acceder al beneficio del plan de pagos, el contribuyente debe contar con:

Una cuenta en “ID me” con identificación y fotografía.

El número de ruta y cuentas bancarias para el débito automático.

La información del saldo pendiente de pago que aparece en la declaración de impuestos.

En caso de que el IRS apruebe la solicitud, el plan de pago se comienza a ejecutar. Tiene tiempos específicos y, en algunos casos, costos. Los de corto plazo se deben saldar dentro de los 180 días, mientras que los de largo plazo se abonan mensualmente, tienen una tarifa inicial que se puede consultar en el portal de la institución y cuentan con intereses acumulados mensualmente.

Cómo reducir la deuda si no se pueden pagar los impuestos

Para todos aquellos que demuestren que no pueden pagar sus obligaciones, existe el Ofrecimiento de Transacción (OIC, por sus siglas en inglés), la cual permite abonar un número menor al saldo. También sirve para aquellos que, al erogar la suma total, se les genera una dificultad económica.

El IRS recuerda que pueden solicitar una prórroga de hasta 180 días Twitter @IRSenEspanol

Desde el IRS sostienen que, en general, se aprueba este sistema cuando se ofrece una transacción que representa la cantidad máxima que pueden llegar a esperar cobrar “dentro de un período de tiempo razonable”. De todas maneras, subrayan que “el programa de ofrecimiento de transacción no es apropiado para cualquier persona” y que se debe consultar con un profesional antes de intentar acceder al beneficio.