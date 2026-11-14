Cuándo es Thanksgiving 2026 y cómo pedir el reembolso si cancelan mi vuelo

Thanksgiving 2026, el Día de Acción de Gracias, se celebra en Estados Unidos el jueves 26 de noviembre, según el calendario oficial de feriados de la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés). La ley federal fija la fecha el cuarto jueves de noviembre y cierra las oficinas federales, sin obligar a las empresas privadas a hacerlo. El feriado llega con las tarifas aéreas más altas en al menos una década y días después de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) detuvo todas las salidas del país durante más de cuatro horas.

Por qué Thanksgiving cae el 26 de noviembre y qué cierra ese día

Después de que Franklin D. Roosevelt adelantara la celebración en 1939, el Congreso aprobó una resolución conjunta que el presidente firmó el 26 de diciembre de 1941 y que rige desde el año siguiente, según el blog de los Archivos Nacionales.

Acción de Gracias es el cuarto jueves de noviembre (Instagram/@maximamorelia1009)

El Senado prefirió el cuarto jueves al último para resolver los años en que noviembre tiene cinco. En 2026 esa diferencia no aplica: el mes tiene solo cuatro jueves (5, 12, 19 y 26), por lo que ambos coinciden. En 2028, con cinco jueves, el feriado caerá el 23 y no el 30.

Dos referencias del calendario afectan trámites y pagos:

La Reserva Federal incluye el 26 de noviembre entre sus días no laborables , por lo que las transferencias que pasan por su sistema pueden acreditarse el siguiente día hábil.

, por lo que las transferencias que pasan por su sistema pueden acreditarse el siguiente día hábil. El viernes 27 no es feriado federal, y los empleados del gobierno necesitan pedir licencia para ausentarse salvo que el presidente otorgue un día adicional.

Cuánto subieron los pasajes y cuáles son los días de más tráfico aéreo

De acuerdo con datos de Hopper citados por ABC News, las tarifas de Thanksgiving son las más altas en al menos diez años: los boletos domésticos de ida y vuelta subieron 39% frente a 2025 y los internacionales, hasta 30%. El aumento internacional pesa sobre quienes planean visitar a sus familias en América Latina.

Las tarifas de Thanksgiving son las más altas en al menos diez años Stock en Canva

Airlines for America, la asociación de las principales aerolíneas, proyecta casi 29 millones de pasajeros durante el período festivo. Hopper ubica el día de mayor demanda el domingo 29 de noviembre, y United prevé más de 540 mil clientes el viernes 20.

Qué derechos tienen los pasajeros si su vuelo se cancela antes del feriado

La FAA ordenó la detención nacional poco después de las 15.36 (hora del Este) del 13 de noviembre y la levantó a las 20.15. El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó la falla a un router instalado durante el reemplazo de cableado de cobre por fibra en una instalación remota, según informó USA Today.

Al día siguiente, FlightAware registró más de 5100 vuelos demorados o cancelados, aunque no está claro cuántos respondieron a la detención.

El secretario de Transporte, Sean Duffy (izquierda), y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin (derecha), durante una conferencia de prensa en la Sala de Sesiones James Brady de la Casa Blanca, en Washington, el viernes 13 de noviembre de 2026 Alex Brandon - AP

La norma de reembolsos automáticos del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) fija estas condiciones:

Corresponde una devolución en efectivo si el vuelo se cancela o cambia de forma significativa y el pasajero rechaza la alternativa o el crédito ofrecido.

El cambio es significativo con más de tres horas de diferencia en vuelos domésticos y seis en internacionales, como los que conectan con América Latina.

El pago debe concretarse en siete días hábiles con tarjeta de crédito y en 20 días corridos con otros medios.

Duffy advirtió que seguirán algunas demoras mientras las aerolíneas reubican aviones y tripulaciones, aunque dijo esperar una operación normal para el pico de viajes del feriado. También pidió al Congreso 50.000 millones de dólares para modernizar el control aéreo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.