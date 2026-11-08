Qué día se celebra thanksgiving 2026 en Estados Unidos: ¿se paga doble el feriado?

El Thanksgiving 2026 se celebrará en Estados Unidos el jueves 26 de noviembre. El feriado no obliga a todas las empresas a duplicar los salarios: como ocurre con el pago doble durante Labor Day, las condiciones varían según el empleo, las leyes estatales y los acuerdos laborales.

Qué día cae Thanksgiving 2026 y qué implica el feriado federal

La Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM, por sus siglas en inglés) fijó el jueves 26 de noviembre como fecha de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias) en su calendario oficial de feriados de 2026. La celebración tiene lugar el cuarto jueves de noviembre y forma parte de los 11 días festivos federales de ese año.

La categoría de feriado federal determina el régimen de descanso de buena parte de los empleados del gobierno nacional, o impone por sí sola a los empleadores privados la obligación de conceder un día libre remunerado.

El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) aclaró en su guía oficial sobre feriados y horas trabajadas que no existe una ley federal que obligue a pagar el doble por las horas prestadas durante una jornada festiva. Esas horas cuentan como cualquier otra jornada laboral a efectos de la regla federal general.

La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) tampoco exige pagar por períodos sin actividad laboral, como vacaciones o feriados. En sus preguntas frecuentes sobre salarios y beneficios, el DOL precisó que esas prestaciones dependen de los acuerdos entre los empleadores y los empleados o sus representantes.

En las empresas privadas, el pago adicional en Acción de Gracias puede estar previsto en un contrato, un convenio colectivo o una política empresarial.

Si el acuerdo establece una remuneración del 200% por trabajar en el feriado, esa condición se aplica aunque la ley federal no imponga ese porcentaje a todos los empleadores.

Quiénes cobran doble por trabajar en Thanksgiving

En el empleo público federal existe una regla diferente. La OPM explicó en su guía sobre trabajo en feriados que los empleados federales elegibles obligados a trabajar durante las horas festivas de su jornada ordinaria cobran el 200% de su salario básico por esas horas. La cifra suma la tarifa habitual y un adicional de igual importe.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos no exige a las empresas privadas un pago adicional obligatorio por las jornadas festivas Imagen generada con IA

Para una jornada estándar, el recargo comprende hasta ocho horas no extraordinarias. La agencia también estableció un mínimo de dos horas de pago adicional para los empleados elegibles que deban realizar alguna tarea durante el feriado.

En Rhode Island, el Departamento de Trabajo y Capacitación (DLT, por sus siglas en inglés) estableció un pago mínimo del 150% de la tarifa habitual por trabajar domingos y feriados. Sus reglas laborales oficiales prevén excepciones para trabajadores de salud, hotelería, agricultura y pesca comercial, entre otras actividades.

Ese 150% no equivale a cobrar el doble: representa una vez y media la remuneración habitual. Por lo tanto, el derecho a un adicional depende de la cobertura concreta de cada trabajador y no únicamente de la fecha festiva.

Horas extras y otros pagos durante Thanksgiving 2026

El DOL indicó que los empleados cubiertos y no exentos por la FLSA deben percibir al menos el 150% de su tarifa regular por las horas que superen las 40 horas trabajadas en una semana.

El recargo corresponde al tiempo extraordinario, no al simple hecho de trabajar un feriado, tal como detalló su guía federal de horas extras.

Qué dice la ley de Estados Unidos sobre el pago de horas extras en Acción de Gracias

El tiempo libre remunerado por Thanksgiving no se contabiliza como trabajo efectivo para alcanzar ese umbral bajo la regla federal general. Por el contrario, las horas efectivamente prestadas durante la celebración sí se incluyen en el total semanal.

En el calendario de feriados federales de 2026, Acción de Gracias aparece después del Día de los Veteranos, previsto para el 11 de noviembre, y antes de Navidad, el 25 de diciembre.

La clasificación oficial de esas jornadas tampoco crea por sí sola una obligación general de duplicar el salario en el sector privado.

Existen, además, condiciones particulares en determinados contratos federales. El DOL explicó en su información sobre feriados que los contratos de servicios sujetos a la Ley de Contratos de Servicios pueden incluir beneficios festivos previstos en sus determinaciones salariales.

En los contratos cubiertos por la Ley Davis-Bacon y normas relacionadas, el pago depende de lo estipulado para cada clasificación laboral.