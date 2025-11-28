Cuándo se arma el árbol de Navidad en Estados Unidos

La Navidad es una de las fechas más importantes en Estados Unidos y el mundo para las familias, ya que se activan las tradiciones y se comienza a decorar el hogar con el clásico árbol navideño. Y pese a que no existe una fecha exacta para el armado, muchas personas se guían por las creencias religiosas y culturales.

El día en que se arma el árbol navideño en EE.UU.

La fecha ideal para colocar el árbol de Navidad es el primer Domingo de Adviento, es decir, cuatro semanas antes de la celebración del 25 de diciembre, que este 2025 será el 30 de noviembre, de acuerdo con Telemundo.

Decorar y armar el árbol de Navidad es un símbolo de prosperidad (Unsplash)

De igual manera, otra tradición religiosa estipula que el árbol navideño se debe armar el 8 de diciembre, cuando se celebra el día de la Virgen Inmaculada o Virgen de la Purísima Concepción. En ambas fechas, la Iglesia católica considera que es una ocasión idónea para comenzar a decorarlo, ya que simboliza la preparación para el nacimiento del Niño Jesús.

Esta última fecha es la más común entre los países latinos donde predomina la religión católica, ya que representa pureza y disposición para la llegada del Salvador, por lo que la decoración del árbol adquiere un significado de fe y esperanza, con la oportunidad de bendecir los hogares y a sus residentes.

Asimismo, durante este periodo, las comunidades religiosas, especialmente la cristiana, reflexionan sobre la importancia de la esperanza y la paz interior, que se refleja en la decoración de los hogares.

Cuándo se pone el árbol de Navidad, según las tradiciones populares

De acuerdo con las diversas creencias y tradiciones populares en Estados Unidos y otras partes del mundo, estas son algunas de las fechas en que se acostumbra colocar el árbol de Navidad.

El 8 de diciembre es el día más común para armar el árbol de Navidad (Unsplash)

La liturgia católica indica que el mejor momento es armar el árbol navideño el primer Domingo de Adviento , que marca el inicio del tiempo para la preparación espiritual para el nacimiento del Niño Dios.

indica que el mejor momento es , que marca el inicio del tiempo para la preparación espiritual para el nacimiento del Niño Dios. La tradición popular indica que, la mayoría de las familias en el país, ponen el árbol durante los primeros días de diciembre, en especial el día uno.

indica que, la mayoría de las familias en el país, ponen el árbol durante los primeros días de diciembre, en especial el día uno. Creencias energéticas y espirituales: los creyentes de estas prácticas recomiendan armar el árbol según el ciclo lunar , en especial durante la luna creciente o llena, para atraer prosperidad y armonía a la familia.

y espirituales: los creyentes de estas prácticas recomiendan , en especial durante la luna creciente o llena, para atraer prosperidad y armonía a la familia. La tradición cristiana reza que el 8 de diciembre se mantiene como la fecha más común en que las personas inician con el decorado y armado del árbol de Navidad.

Cuál es el origen del árbol de Navidad

De acuerdo con National Geographic, el origen del árbol de Navidad tiene sus antecedentes desde antes de Cristo, ya que desde entonces los romanos adornaban las puertas de las casas con laureles y encendían luminarias durante los festivales de invierno.

El origen del árbol de Navidad viene de tradiciones paganas Celtas (Unsplash)

También, los Celtas fueron los primeros que comenzaron a adornar los troncos y ramas de los robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno, como una forma de “reanimar” el árbol y asegurar así el regreso del Sol y la vegetación, el siguiente año.

Posteriormente, el cristianismo adoptó y transformó estas prácticas paganas. Muestra de ello fue cuando un misionero llamado Bonifacio taló un árbol frente a unos lugareños, para comenzar a leer el Evangelio y después ofrecerles un abeto, un árbol que representa la vida eterna porque “sus hojas siempre están verdes”.

A partir de este suceso, se comenzaron a talar abetos en Navidad y, por alguna extraña razón, se colgaban de los techos de las casas. Fue Martín Lutero el primero que puso velas sobre las ramas del moderno árbol de Navidad, porque “centelleaban como estrellas en la noche”.