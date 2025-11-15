En Nueva York: cuándo se enciende el árbol de Navidad del Rockefeller Center este 2025 y cómo verlo en vivo

El encendido del icónico árbol de Navidad del Rockefeller Center es el evento que marca el inicio de la temporada invernal en Nueva York. El ejemplar de este año, procedente de East Greenbush, será la estrella de la tradición neoyorquina al iluminarse en diciembre.

Cuando se enciende el árbol de Navidad del Rockefeller Center este 2025

La ceremonia de iluminación del árbol de Navidad del Rockefeller Center está prevista para el miércoles 3 de diciembre, en un evento que se llevará a cabo de 19 a 22 hs.

El evento podrá seguirse en directo a través de NBC y Peacock. El público podrá admirar el árbol, que llegó el 8 de noviembre, y se mantendrá en exhibición hasta cerca de la mitad del mes de enero de 2026, informó el sitio oficial de Rockefeller Center.

El árbol de Navidad del Rockefeller Center se iluminará el 3 de diciembre a partir de las 19.00 hs (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) Julia Demaree Nikhinson - AP

El árbol se coronará con una espectacular estrella de Swarovski diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind. Esta impresionante estructura tridimensional pesa 900 libras (408 kilogramos), mide 8.86 pies de diámetro (2.7 metros) y brilla con más de tres millones de cristales repartidos en 70 puntas, según consignó Telemundo.

El ejemplar se adornará con 50 mil luces LED multicolores de bajo consumo. La vasta iluminación requerirá de casi 4.97 millas de cable (8 kilómetros), suficiente para envolver Manhattan en un paisaje visualmente impactante y memorable.

El árbol se encuentra en el corazón de Manhattan, específicamente en Rockefeller Plaza (30 Rockefeller Plaza), entre las calles 49 y 50 Oeste, y las avenidas Quinta y Sexta. Su ubicación es ideal, ya que está muy cerca de tiendas emblemáticas como FAO Schwartz y American Girl Place, perfectas para disfrutar de las compras navideñas tras la visita, destacó Secret NYC.

El árbol de Navidad del Rockefeller Center contará con una estrella de Swarovski, que pesa 900 libras (408 kilogramos), mide 8.86 pies de diámetro (2.7 metros) y posee más de 3 millones de cristales en 70 puntas (RockefellerCenter/Archivo)

Qué calles se cierran por la ceremonia de iluminación

La ceremonia de iluminación del 3 de diciembre implica cierres de tráfico coordinados, que inician alrededor de las 15 hs, y se mantienen hasta el fin del evento. La zona restringida abarca las Calles 48 a 52 y el tramo entre Avenue of the Americas y Madison Avenue, advirtió Secret NYC.

A lo largo de toda la temporada navideña, podría haber cierres permanentes o intermitentes en calles adyacentes como la 49 y la 50 (entre Quinta y Sexta Avenida) para facilitar el paso de los peatones.

De donde proviene el árbol de Navidad del Rockefeller Center

En 2025, la tradición regresa con un abeto noruego de 75.46 pies (23 metros) que donó la familia Russ de East Greenbush, Nueva York. Este ejemplar no solo es impresionante por su tamaño, sino por su rica historia, ya que pasó más de seis décadas en la propiedad de la familia, y fue testigo de innumerables celebraciones y momentos entrañables, consignó Vive USA.

Este año, el árbol de Navidad del Rockefeller Center proviene de una familia de de East Greenbush (RockefellerCenter/Archivo) AFP

“Me emociona crear más recuerdos inolvidables con mi familia y mis amigos de la infancia ahora que se convierte en el árbol de Navidad del mundo”, expresó Judy Russ, quien vive en la casa familiar con su hijo Liam, de siete años.

El árbol, de aproximadamente 75 años, llegó a la Plaza Central del Rockefeller Center el 8 de noviembre, apenas dos días después de que lo cortaran. El encargado de hallar el árbol ideal cada temporada es Erik Pauze, jardinero jefe del Rockefeller Center por más de tres décadas.

“Lo que busco es un árbol que te gustaría tener en tu sala de estar, pero a mayor escala. Tiene que hacer sonreír a la gente en cuanto lo vean”, afirmó Pauze.

Qué sucede luego de las fiestas con el árbol de Navidad del Rockefeller Center

El árbol se podrá disfrutar hasta mitad de enero de 2026. Después, la madera será utilizada por Habitat for Humanity para construir viviendas. Esta organización sin fines de lucro trabaja en más de 70 países y en los 50 estados de EE.UU., y colabora con familias para ofrecer soluciones de vivienda asequible, destacó la revista Center Magazine.

Por lo general, la madera de abeto noruego es flexible y duradera, ideal para suelos y mobiliario. Los grandes trozos se llevan desde el Rockefeller Center a un aserradero en Nueva Jersey para el corte inicial. Luego, se secan en horno, se cepillan y se alisan hasta que una empresa de jardinería los deja listos. Las vigas resultantes se envían a la filial de la organización para su uso.