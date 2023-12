escuchar

La lista de precandidatos por el Partido Republicano decrece conforme avanzan los encuentros televisados. La razón de la disminución atiende al criterio de popularidad que los aspirantes deben cumplir, ya que necesitan al menos un 4% de apoyo en dos encuestas nacionales o un 4% en una encuesta nacional, así como dos encuestas de cuatro de los estados con votación anticipada, que son Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur. Con ocasión de un nuevo debate republicano, solo cuatro contendientes discutirán en vivo.

A través de un comunicado, el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés), los cuatro candidatos confirmados para debatir serán el gobernador de Florida, Ron DeSantis; el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie; la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley y el empresario Vivek Ramaswamy.

Asimismo, se informó que el encuentro se celebrará en la Universidad de Alabama, en Tuscaloosa. Se trata de una nueva chance para que los precandidatos logren avanzar en las encuestas de popularidad tras discutir los temas que más preocupan a los estadounidenses, como el aumento del costo de vida e inflación, el derecho al aborto, la migración, el costo de la gasolina, entre otros.

ARCHIVO - La exembajadora de Estados Unidos ante la ONU Nikki Haley, izquierda, habla junto al gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante el segundo debate por la candidatura republicana a la presidencia el 27 de septiembre de 2023, en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, en Simi Valley, California (AP Foto/Mark J. Terrill, archivo) Mark J. Terrill - AP

“El cuarto debate es otra oportunidad fantástica para que nuestros candidatos republicanos compartan nuestra agenda ganadora con el pueblo estadounidense. Ronald Reagan fue el primer presidente en funciones que visitó la Universidad de Alabama hace casi 40 años, justo antes de lograr una victoria aplastante en 1984, y estoy encantada de devolver nuestro mensaje conservador a Tuscaloosa el miércoles por la noche”, expresó Ronna McDaniel, la presidenta del RNC en el comunicado.

Con una duración estimada de dos horas, se prevé que el debate inicie a las 20hs (hora del Este)/ 22 hs en la Argentina. Para aquellos que viven en Estados Unidos, se podrá ver en vivo a través de los canales de NewsNation, donde se llevará a cabo la transmisión principal. También habrá una señal simultánea en los canales de The CW y NextStar.

El cuarto debate republicano estará moderado por Megyn Kelly, expresentadora de Fox News y NBC, Elizabeth Vargas, presentadora de NewsNation y Eliana Johnson, editora en jefe de The Washington Free Beacon X/@NewsNation

En caso de no contar con suscripción por cable, la cadena de televisión abrirá una señal en streaming a través del sitio web oficial de NewsNation, así como su respectiva aplicación web y que estará disponible para descargar en Google Play y Apple Store.

En esta oportunidad, el encuentro estará moderado por tres mujeres: Megyn Kelly, expresentadora de Fox News y NBC, Elizabeth Vargas, presentadora de NewsNation y Eliana Johnson, editora en jefe de The Washington Free Beacon.

Según cifras ofrecidas por FiveThirtyEight, Donald Trump cuenta con 59,8% de aprobación entre los votantes republicanos FiveThirtyEight

Al igual que en los encuentros anteriores, Donald Trump no participará, tal y como lo informó meses atrás cuando anunció que no estaría presente en ninguno de los debates con los demás precandidatos por el Grand Old Party.

El motivo de esto es que se mantiene como favorito en las encuestas de la población conservadora en Estados Unidos. De acuerdo con datos del blog de análisis político y encuestas FiveThirtyEight, el empresario cuenta con 59,8% de aprobación entre los votantes republicanos, en tanto que el resto de los candidatos no alcanza ni el 15%. Entre ellos, el más cercado es DeSantis que, por el momento, tiene un 13% de aprobación.