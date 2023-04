De qué acusan a Donald Trump

escuchar

Una corte de Manhattan espera este martes que Donald Trump se entregue y comparezca como acusado penal. Los cargos, los primeros en la historia contra un presidente estadounidense, se relacionan con pagos para silenciar a mujeres en 2016. Se espera que lo responsabilicen de desempeñar un papel en el encubrimiento de estas transacciones.

En específico, las acusaciones incluyen varios cargos por falsificar documentos empresariales, incluido al menos un delito penal, de acuerdo con declaraciones de dos personas familiarizadas con el tema a The Associated Press.

La actriz porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal habrían recibido cantidades de seis cifras. Ambas mujeres alegan haber tenido encuentros sexuales con el exmandatario, quien ha rechazado cualquier información relacionada con el dinero o las relaciones extramatrimoniales.

Este caso se presentó en Nueva York, la ciudad en la que el político se hizo famoso como estrella de shows. Su exabogado, Michael Cohen, alegó que hizo la transacción para Daniels mientras seguía la dirección de Trump y para que no se hiciera pública la relación sexual.

La condena no es segura, sino que parece depender de una nueva aplicación de la ley y del testimonio de Cohen, quien se declaró anteriormente culpable de cargos federales relacionados con el dinero y de mentir al Congreso que lo llevaron a prisión.

Cohen y Trump finalizaron su relación laboral en 2018, luego de que el acuerdo de dinero saliera a la luz. Además de negar los encuentros, el expresidente arremetió contra el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, quien es demócrata. También ha llamado a sus seguidores a protestar.

Luego del proceso, se espera que el expresidente sea puesto en libertad porque los cargos en su contra no requieren fijar una fianza.

A más de dos años de que los partidarios de Trump asaltaran el Capitolio de Estados Unidos en un intento fallido por detener la certificación de la victoria electoral del actual presidente, Joe Biden, hay fuertes medidas de seguridad en Nueva York.

En medio de temores de protestas, los eventos están monitoreados por el Servicio Secreto, el Departamento de Policía de Nueva York, la seguridad del tribunal y la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, que ha investigado a Trump durante casi cinco años.

¿Cuál es el proceso que seguirá Donald Trump?

El expresidente Donald Trump llega a la Trump Tower en Nueva York Bryan Woolston - FR171481 AP

En su llegada, a Trump le tomarán sus huellas y se le informará de los cargos en su contra. En la acusación, se espera que se declare no culpable él mismo, en lugar de sus abogados. El exmandatario, que fue acusado la semana pasada, ha negado todo delito. Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a The New York Times que podría enfrentar al menos 30 cargos.

Es probable que Trump arribe por la tarde al edificio de los tribunales penales de Manhattan, donde será detenido y se le tomarán las huellas dactilares. No obstante, se harían adaptaciones especiales, dado que pasará poco tiempo en custodia antes de su comparecencia ante el tribunal y probablemente no será esposado ni se le tomará una foto policial.

Este proceso es histórico porque Trump, que pasó por dos juicios políticos de la Cámara de Representantes federal, nunca fue condenado en el Senado. Ahora será el primer expresidente en enfrentar cargos penales.

Su abogado, Joe Tacopina, afirmó el martes que no se declararía culpable de cargos menores, aunque eso pudiera resolver el caso. “Creo que habrá una imputación típica, que no toma mucho tiempo, 20 o 30 minutos. No habrá grilletes”, explicó Tacopina al programa de ABC Good Morning America. “Pero sí, será procesado como lo sería cualquier otro, hasta cierto punto”.

Trump tiene previsto regresar el martes por la noche a su hogar en Florida, Mar-a-Lago, para celebrar un mitin. De acuerdo con AP, al menos 500 de sus seguidores destacados fueron invitados, incluidos algunos de los congresistas republicanos más cercanos.

Esta comparecencia tendrá como fondo la tercera carrera del político a la Casa Blanca. Una condena podría no impedir que Trump se presentara o ganara la presidencia en 2024.

Su rendición de este martes será la culminación de reportes que duraron meses, primero sobre si sería acusado y después sobre cómo respondería. Aunque él ha mostrado inquietud por la posibilidad de una detención, su equipo ha aprovechado para aumentar la recaudación de fondos y empujar a sus rivales a apoyarlo.

¿Cuáles son las otras investigaciones que enfrenta Trump?

En la corte de Manhattan se espera que fiscales liderados por el fiscal del distrito de Nueva York, Alvin Bragg, dieran los detalles de la acusación emitida la semana pasada por un jurado investigador.

Trump también se mostró desafiante. En una publicación del lunes arremetió contra Biden y sugirió que tendría sus propios problemas legales.

En la televisión nacional se mostraron imágenes de la caravana de Trump desde su club en Mar-a-Lago a su avión privado. Desde allí voló a Nueva York, y pasó la noche en la Trump Tower, mientras se preparaba para entregarse. El jueves pasado, la noticia de la imputación tomó a su equipo por sorpresa.

Llegan partidarios de Donald Trump a Nueva York DREW ANGERER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según The New York Times, los abogados de Trump fueron sacudidos con los informes de las decenas de cargos de delitos graves. Se espera que el expresidente sea acusado en parte de falsificación de registros comerciales relacionados con el dinero subrepticio, un delito que conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión.

Presentar cargos penales contra un expresidente conlleva complicaciones logísticas. La capacidad de Nueva York para conservar la seguridad podría ser un ejemplo para fiscales en Atlanta y Washington que realizan sus investigaciones sobre Trump. Esas se centran en los esfuerzos de revocar los resultados electorales de 2020 y una posible mala gestión de documentos clasificados en Mar-a-Lago.

