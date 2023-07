Ganó un premio de la lotería, pero no pudo cobrarlo por una desconocida ley en Florida

escuchar

Con el pozo del sorteo de Mega Millions por arriba de los 1000 millones de dólares, la expectativa entre los jugadores de la lotería está al límite. Sin embargo, en Florida, la emoción de ganar tiene un sabor agridulce cuando los afortunados reciben la noticia de que le deben dinero al Departamento de Oportunidades Económicas (DEO), la oficina de desempleo del estado. “Algo que era tan emocionante, se volvió una verdadera pesadilla”, compartió una de las afectadas.

A mediados de enero, ABC Action News publicó un artículo tras reunirse con algunos ganadores que perdían sus ganancias por una ley en Florida que les impedía cobrar su premio. La oficina de desempleo de Florida, el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO), no dejaba que se llevaran la cifra que habían obtenido por un detalle.

Sara Magnetta, una de las afectadas, compartió su historia. Su familia suele hacer intercambio de regalos en las fiestas. En uno del año pasado alguien le dio billetes de lotería y uno de los que recibió fue el ganador de US$1000. “Estamos en una época en la que la inflación es una locura. Me refiero a los precios de todo. Ese dinero fue una gracia salvadora en Navidad”, dijo al medio citado.

A los ganadores se les informaba que tenían una deuda con el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida WFTS/ABC Action News

No obstante, cuando la mujer fue a recoger el pozo, le indicaron que tenía una posible deuda con el Departamento de Oportunidades Económicas. Se le indicaba que como había cobrado de más en las prestaciones por desempleo, ya no tendría el dinero que había ganado en la lotería. La madre de tres hijos expresó: “Me lo quitaron todo. Sentí literalmente un nudo en el estómago. “Me mantengo al día con todas mis cosas, mis impuestos, estoy muy al tanto con ese tipo de cosas, así que me pregunto, ¿cómo dejé pasar esto?”.

Cuando abrió su cuenta de desempleo, aparecía un “US$0″, con una leyenda de “pago en exceso”. Al querer resolver la situación, se encontró con otra adversidad, dado que no atendían su llamada. En su conversación final tampoco le dieron esperanzas, por eso trató de buscar ayuda con los medios, porque intuyó que otras personas podían estar igual que ella.

La mujer agregó que quería ver un cambio. “Cómo ejecutan sus pagos, cómo notifican a las personas que han cobrado el desempleo anteriormente”. Pocos días después de que el caso se hiciera público, la mujer recibió una llamada en la que le informaban que le daría un reembolso completo. Lo que no está claro es si la leyenda de “pago en exceso” fue un error.

Su caso no fue el único, más al sur de Florida, en Fort Myers, una madre de cuatro hijos se encontró en la misma situación. Obtuvo en un rasca y gana un pozo de US$1000, pero tampoco logró cobrarlo. Según señaló, había dejado de reclamar semanas por desempleo desde hace tiempo, porque no podía acceder a su cuenta ni le contestaban los teléfonos. “Llamé. Me pusieron en espera seis o siete horas. Te digo que no hay nadie. Es como un juego. Uno que parece que no se puede ganar”.

Una mujer jugó una lotería "rasca y gana" y no pudo cobrar su premio en Florida Dave´s Loto/Youtube

Desde el DEO instaron a los ganadores de la lotería que cobraron el desempleo a iniciar sesión y comprobar su cuenta online para ver si hay alguna notificación y para asegurarse de que la información de contacto está registrada en el sistema.

LA NACION