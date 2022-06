Se fue de vacaciones a Italia con su ex y el viaje se volvió una pesadilla: “Fue un trauma”

El video de una estadounidense sorprendió a la comunidad virtual, ya que para no perder un viaje que había pagado con anticipación, tomó una decisión no apta para aquellos que terminan mal sus relaciones amorosas, porque se vio forzada a hacerlo al lado de su expareja: “Cuando rompieron la relación, pero el viaje no fue reembolsable. Vacaciones de dos semanas”, se lee en el mensaje de un clip que ya superó las 12 millones de reproducciones.

La situación fue la siguiente: acababa de terminar con alguien, pero ya tenía todo pagado para pasar unos días de vacaciones en Italia. En el pasado, estaban enamorados y planificaron todo juntos. En ese momento, esta joven tenía dos opciones: ir o cancelar y perder el dinero. No estuvo dispuesta a tirar todas esas horas de buscar vuelos y encontró otra solución, intentar que la experiencia no se vuelva una pesadilla.

Las imágenes muestran un paisaje envidiable en la playa, en el que @sadgirlhours3344 parece estársela pasando muy bien. Pero luego en la toma se aprecia alguien más: un hombre que presuntamente es su expareja, en una escena en la que ambos sostienen las copas de champán.

Tiktoker se va de vacaciones con su ex tras comprar un viaje no reembolsable

Su video no pasó desapercibido y rápidamente empezó a sumar comentarios y reacciones de usuarios que se mostraron interesados en conocer un poco más de su historia. Ella se apresuró a responder con un poco de contexto. “El viaje no fue reembolsable. Rompimos antes”, dijo, y agregó: “Fue un trauma”.

En otro video, la mujer se muestra en el camino de regreso a casa tras las vacaciones, con la descripción: “La planificación de octubre, el trauma de mayo”. Luego, aseguró que no tenía intención de regresar con su expareja.

Un usuario recalcó que se veía que la habían pasado muy bien y que esta historia pudo tener un final mucho peor. “Al menos no pidió tu boleto para poder llevarse a su nueva novia”. Por su parte, otro manifestó: “He aprendido por experiencia a no reservar vacaciones con novios con demasiada anticipación”.

Incluso una persona evocó al destino para que esta tiktoker se diera cuenta de que nada es coincidencia. “Es momento de darse una segunda oportunidad, así es como mi novio y yo volvimos. Generalmente, es algo bueno”, escribió. En tanto, otro consideró: “Es extraño tratar de juntar a las personas y todos actúan como si fuera algo mal, seguro rompieron por alguna razón”.

Acusan a tiktoker de inventar su historia

Algunos la acusaron de jamás haber terminado con su novio. “Lo usaste por dinero”, “eres una mentirosa”, “¿volvieron a estar juntos”? Fueron algunas de las reacciones. Ella les respondió con una lluvia de videos: en uno aparece con el chico en cuestión mientras bailan y señalan que no retomaron su relación. No obstante, esta joven también compartió otra grabación en la que bromea sobre la veracidad de su relato.

Usuarios le preguntan si mintió

Finalmente, en uno de sus últimos clips, menciona que no le dijo a sus amigos y familia sobre el rompimiento, porque tenían este viaje juntos y no esperaba hacerse tan viral.

El efecto de TikTok es sorprendente y, aunque conocer otros lugares para la mayoría de las personas causa mucha expectación, para esta mujer la travesía no habría sido tan amena.