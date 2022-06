“No se lo perdono”: una mujer contó el angustiante momento en el que casi la dejan plantada en el altar

Después de tomar la decisión de unir sus vidas en matrimonio, la preparación para el gran día es tan extenuante que las novias suelen llegar al altar llenas de nervios, pero eso no es algo tan común en los novios. La usuaria @alecisnerosh publicó en Tiktok un video de su boda, en donde aclara que todavía no perdona a su esposo por una decisión que tomó ese día y que la llenó de miedo por la posibilidad de quedarse sola.

Ale contó a sus seguidores la terrible experiencia que vivió de camino al altar en espera de su novio, cuando le dijo a sus papás que ya la habían plantado en su boda. La entonces novia agradeció a sus papás porque no dejaron que ella huyera ante la decepción y la jalaron disimuladamente para que entrara a la iglesia. Aunque no pudo disimular lo que sentía y es evidente en cada segundo del video. Para su fortuna, el novio apareció en el altar, apenado por el retraso, mientras ella fingía una sonrisa. “El novio de lo nervioso que estaba no sabía ni qué hacer”, explica, “hasta la fecha no se lo perdono”.

Una mujer publicó en Tiktok el video de un suceso que la decepcionó el día de su boda

El debate inició en los comentarios, entre quienes lo defendieron porque fue normal su actitud antes de una decisión tan importante y otros que lo criticaron burlonamente: “Es válido, la boda es de los dos, no solo tuya, ellos también tienen miedos y nervios”, “para mí que ese no era el novio... agarraron a uno que estaba ahí para salir del apuro”.

El video fue tan popular que ya supera el millón de likes y los 4000 comentarios. Varias usuarias aprovecharon para contar todo tipo de anécdotas, casi todas con final feliz: “Mi esposo planeó llegar tarde para ver mi reacción, lo que no se esperaba es que yo llegara más tarde que él”, “yo dejé plantado al mío por infiel”, “el día de mi boda era a las 2 y mi esposo a la 1 pintando la casa, jajaja, pero sí llegó antes que yo”, “mi papá llegó tarde y borracho a su boda. Este año cumplen 33 años de casados”.

En otro clip, la novia explicó cómo fue todo el día de su boda, desde que llegó cinco minutos antes de la hora pactada para el inicio de la ceremonia religiosa y vio todos estaban esperando la entrada de la pareja: “Lo que esperaba era ver al novio ahí esperándome, entonces lo primero que veo es que todos estaban platicando sobre por qué no llegaba el novio”.

Una usuaria de Tiktok explicó la excusa de su esposo luego de llegar tarde el día de su boda @alecisnerosh-Tiktok - @alecisnerosh-Tiktok

Ale Cisneros cuenta que no pudo ocultar que estaba confundida y triste: “Dieron las seis y el padre nos formó a todos. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, lo primero que pensé fue ‘me dejó plantada’, lo último que pude pensar fue que algo le había pasado en el camino”. Pero eso no fue lo que más le dio vergüenza, sino lo que le dijo el sacerdote que ofició la misa: ‘ya son las 6:05, la verdad soy muy puntual, ya no puedo esperar más y la misa se tiene que empezar aunque el novio no esté'”.

La novia entró llorando de tristeza, mientras su mamá la regañaba porque su expresión podía arruinar el video. Aunque dice que estuvo a punto de gritar que la boda se cancelaba para evitarse la pena con su familia y amigos, el novio llegó pocos minutos después y pudieron casarse. ¿Cuál fue la excusa?, el ahora esposo de Ale Cisneros culpó a su mamá del retraso, lo que hoy es solo una anécdota para la joven pareja.