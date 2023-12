escuchar

Pablo Torrealba tenía solo 21 años cuando cerró su primera venta en Amazon. Lo que en aquel momento era una inversión paralela, se convertiría luego en su forma de ganarse la vida. Sin embargo, no era lo que él había imaginado cuando, a sus 17 años, fundó su propia agencia de marketing en Venezuela, que le dejaba entre USD 4500 y 5000 a él y a su socio.

“Nos encargábamos de llevar varias marcas importantes en el país. Luego pasamos a llevar influencers y fuimos creciendo bastante”, cuenta en diálogo con LA NACIÓN. En aquel entonces, crearon una oficina en Venezuela dedicada 100% al marketing de influencers y de empresas. “Nos permitía gastarnos al mes unos 1000 y 1500 dólares, y lo demás lo guardábamos”, recuerda sobre aquellos tiempos. Hasta que decidieron que era momento de empezar a mover el dinero.

“En vez de guardarlo, empezamos a ver la posibilidad de otros negocios. Queríamos algo bastante digital, ya que confiábamos 100% en ese rubro. Allí se produjo nuestro primer acercamiento a Amazon: comprar una tienda automatizada”, precisa el emprendedor.

Se habla de una tienda automatizada cuando se le paga a un tercero para que maneje tu tienda de Amazon. “No tienes que encargarte de nada. Actúas simplemente como un inversionista, que era lo que en aquel momento buscábamos nosotros”. Se paga un fee de entrada a quienes manejan la tienda, además del 50% de todo lo que se venda.

Pablo Torrealba, al tener un socio norteamericano, montó una estructura en Estados Unidos

“El negocio me llamó mucho la atención”, reconoce Torrealba. “Quería entender qué estaban haciendo para tener un control sobre mi negocio. No porque era algo a lo que me quería dedicar, simplemente para comprender en qué estábamos invirtiendo y cómo estaba funcionando todo”, agrega.

Quienes manejaban la tienda de Torrealba y su socio tenían un curso de cómo vender en Amazon. “Decidí tomarlo y educarme lo más que pudiera”, cuenta a LA NACIÓN. Hasta que se dio cuenta que quería dedicarse 100% a la venta por Amazon. Hoy, su tienda, administrada por él y su socio, genera entre 180 mil y 200 mil dólares mensuales.

Mitos y verdades: ¿qué se necesita para vender en Amazon?

A lo largo de la entrevista, Torrealba repitió esta frase más de una vez: “Cualquier persona puede vender en Amazon”. “Yo lo hice con 21 años, fuera de Estados Unidos y solo con una inversión de USD 5 mil”. Pero, ¿qué se necesita concretamente para entrar en este negocio desde cualquier lugar del mundo?

“Este es un negocio que depende mucho del flujo de dinero que tengas, porque siempre tienes que comprar mercancía, y vas adquiriendo herramientas, un depósito, empleados y muchas cosas que vas a tener que pagar”, profundiza. “Al principio, todos comienzan con Amazon como un negocio en paralelo hasta que ya encuentran lo que yo llamo ‘la rueda’”, comenta.

Paralelamente, Torrealba sostiene que, si bien puedes desarrollar esta clase de negocios desde cualquier lugar del mundo, hay ciertos beneficios estando dentro de Estados Unidos. “Por ejemplo, visitar a los proveedores. También tener control de tu operación y del producto tú mismo dentro de tu depósito, o dentro de tu casa, tiene beneficio. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo puedes hacer desde afuera”, subraya.

De todas formas, pondera una ventaja que tienen aquellas personas que deciden emprender desde el exterior. “Las personas dentro de Estados Unidos tienen muy poco tiempo. Afuera, en otros países de Latinoamérica, solemos tener más tiempo. Amazon es un negocio que requiere tiempo y hay que dedicárselo”.

“En Venezuela, por ejemplo, como fue mi caso, podía dedicarle todo el día. Y como era un país mucho más económico que Estados Unidos, entonces podía jugar mucho más con el dinero. Eso fue un beneficio muy grande. Entonces, cada uno tiene sus ventajas; depende de cómo lo veas”, completa.

En el caso de Torrealba, al tener un socio norteamericano, montó una estructura en Estados Unidos. “Allí tenemos nuestro depósito”, comenta. Sin embargo, todo el resto de las operaciones se hacen desde Venezuela. “Todo lo que son compras, mover la mercancía en Estados Unidos, o mismo que Amazon nos busque la mercadería; todo se opera 100% desde Venezuela”, insiste.

“Mi depósito está en Florida, específicamente en Miami”, comenta el emprendedor. “Lo tengo acá por la cercanía que hay con Venezuela. Tenemos vuelos de conexión bastante seguidos, lo cual lo hace bastante cómodo”, prosigue. “Además -remarca- Florida te permite no pagar impuestos cuando la mercancía es revendida. Es decir, la mercancía paga impuestos, pero la paga con el consumidor final. Yo solo soy un intermediario”.

“Mi depósito está en Florida, específicamente en Miami”, comenta Pablo Torrealba. “Lo tengo acá por la cercanía que hay con Venezuela. Tenemos vuelos de conexión bastante seguidos, lo cual lo hace bastante cómodo”, agrega Gentileza Pablo Torrealba

Pero no tener un depósito propio no es un impedimento para emprender en Amazon. “Yo lo hice sin uno durante un año completo”, dice el venezolano. “Pagué un ‘prep center’”, agrega. Un prep center, o centro de preparación, es un proveedor de servicios externo que ayuda a los vendedores de Amazon a preparar, empaquetar y enviar sus productos a los centros de distribución del marketplace.

“Esto tiene sus beneficios porque, si no tienes mercancía, no pagas. Solo pagas si tienes mercadería. Y puedes hacerlo así durante toda una vida. Sin embargo, no sé qué tan escalable pueda ser con el tiempo. Ya que si tú quieres empezar a mover 50 mil, 60 mil, 70 mil unidades al mes, no tienes control de esa operación, ya que lo estás delegando”, enfatiza. “Además -asegura- hay proveedores que quieren ver tu depósito”.

De todas formas, aclara que esas son cifras muy grandes y tardan en llegar. “Tienes mucho tiempo para hacerlo desde tu casa, ir viendo el negocio, probando cómo funciona y si realmente te gusta hacerlo”, sostiene. “Yo levanté todo desde otro país, incluido mis inversores y socios. Se les mostró un negocio que estaba 100 % operado y hecho fuera de Estados Unidos. Y en aquel momento no teníamos depósito ni nada. Teníamos simplemente una oficina en Caracas, Venezuela, donde funcionaba todo”, enfatiza.

¿Cuál es la clave para ser un buen vendedor?

El secreto para tener éxito en Amazon es comprar barato y vender más caro. Torrealba lo pone en palabras de la siguiente manera: “Compramos mercancía a un precio que nos conviene, a un precio bajo, y lo vendemos a un precio más costoso”.

Y antes de continuar, se interpela: “¿Cómo obtenemos esa mercancía más económica?”. Y se responde: “Por un lado, porque compramos en cantidad. Actualmente, por ejemplo, estamos esperando una compra de más de 18 mil unidades de un mismo producto en nuestro depósito. ¿Otra razón? Porque, por algún motivo, algunos productos están más caros en Amazon que en otros sitios”.

Pablo Torrealba trabaja vendiendo por Amazon desde Venezuela y tiene un depósito en Miami, Florida (AP Foto/Michael Sohn, archivo) Michael Sohn - AP

“Con el tiempo, quienes vendemos en Amazon nos hemos dado cuenta que las personas prefieren comprar algo un poco más caro para tener el servicio de entrega rápida que tiene el marketplace. Amazon -continúa- te puede entregar en la misma noche y en la puerta de tu casa. Hasta puedes devolverlo sin problema. Muchas personas en Estados Unidos son Prime: pagan una suscripción mensual que les incluye una serie de beneficios, como envíos gratis y rápidos a su casa o la dirección que el cliente notifique”, refuerza.

Consejos para otros emprendedores

Para finalizar, Torrealba ofrece tres consejos para quienes decidan emprender en Amazon desde cualquier lugar del mundo.

1. Vender como empresa

El emprendedor explica que, si bien se puede vender en Amazon siendo una persona natural, el hecho de hacerlo como compañía trae aparejado una serie de beneficios. “Por ejemplo, el Amazon Lending, es decir, un préstamo que tiene Amazon a una tasa efectiva anual muy baja. Siempre que me preguntan, les recomiendo que empiecen con una empresa 100% en Estados Unidos. Lo mejor es una LLC y, de hecho, es la que aconsejo. De todas formas, puedes empezar a vender con cualquier tipo de empresa”, enfatiza.

2. Conocimiento

“Amazon es un negocio que, si no tienes conocimiento, puedes perder mucho dinero”, subraya Torrealba. Y ofrece como ejemplo un error cometido por muchos entusiastas. “Mientras tu mercadería está en el almacén de Amazon, paga Storage Fee. Cuanto más tiempo pase tu mercancía dentro del almacén, más pagará por eso. ¡Eso genera mucho gasto!”, advierte. “Seguramente, al principio no todo salga perfecto, pero cuando tienes mucho conocimiento y sabes lo que estás haciendo, tienes muchas maneras de corregir tu error o de prevenir que esas cosas pasen”, completa.

3. Capital

“El capital es sumamente importante”, remarca. “No es que no puedas empezar con USD 100 o USD 500. De hecho, puedes hacerlo. Pero las herramientas de Amazon son costosas. Necesitamos repricers, un analizador de listas, herramientas que nos ayuden a ver el precio, calculadoras, entre otras cosas. Hoy en día yo gasto unos USD 1500 y USD 2000 dólares solo en herramientas”, revela. Aunque al principio es diferente: “Es probable que gastes entre USD 100 y USD 200 solo en eso”.

Prep centers

“En un comienzo, en lugar de contar con un depósito, lo mejor es empezar con un prep-center”, explica. “En ese caso, si no tienes mercancía, no pagas; a diferencia del warehouse, en donde si tú dejas de comprar o tienes algún problema con las compras, igual vas a tener las facturas de la luz, del aire, del agua, del depósito, de los empleados y de todo”, resalta.

