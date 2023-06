La historia de Katherin Fernández, la cubana que conquistó Estados Unidos diseñando armarios para famosos

escuchar

Un estudio de la Universidad de Stanford sostiene que el 44% de las empresas creadas en Estados Unidos tienen dueños latinos. A pesar de las dificultades de emigrar, las barreras del idioma, e incluso la ausencia de conocimientos técnicos para llevar adelante una empresa -tales como leyes administrativas e impositivas-, los latinos tienen una gran ventaja al montar sus propios negocios: ansias de superación y creatividad.

Una muestra de ello es la historia de Katherin Fernández, una inmigrante cubana que llegó a Estados Unidos junto con su marido y trabajó como empleada en varios comercios hasta que logró dar con una idea innovadora; una iniciativa que apareció de sus ganas emprendedoras y que, además de convertirla en su propia jefa, la transformó en un caso de éxito dentro del apasionante mundo del emprendedurismo femenino.

“Llegué a Estados Unidos en el 2012 y mi esposo ya estaba acá. En ese momento, pasamos muchas necesidades. Vivíamos con el dinero exacto y sin poder ni siquiera salir a cenar o compartir algo con nuestros amigos. Ninguno de los dos estábamos viendo un futuro en nuestros trabajos y cada vez la situación empeoraba más”, recuerda Fernández ahora, en diálogo con LA NACIÓN.

Así fue como trabajó en supermercados, negocios de zapatos, restaurantes y hasta fue empleada de un acuario. Su marido, en tanto, se destacaba en la carpintería. Y fue fusionando el talento de ambos con sus ganas de crear y dar un giro de 180 grados. Así surgió, en 2017, Closet Detail, una empresa dedicada al armado de vestidores y espacios de guardado

Katherin Fernández creó en 2017 en 2017 Closet Detail, una empresa dedicada al armado de vestidores y clósets (Cortesía Katherin Fernández)

“Mi esposo tenía muchas habilidades en el mundo de la construcción y tenía un poco de conocimientos acerca de cómo instalar closets. A mí toda la vida me ha gustado dibujar y diseñar. Nunca lo estudié pero siempre fue una pasión para mí. Unimos estas dos cosas y surgió la idea de probar con closets, ya que un familiar estaba buscando una empresa que le hiciera un trabajo de muebles en casa”, cuenta la empresaria.

Del emprendimiento a la gran empresa

Estar atenta a sus propios talentos fue el punto de inicio para transformarlos en un nuevo trabajo. Closet Detail no sólo le permitió duplicar sus ingresos respecto a su trabajo en relación de dependencia, sino también llevar adelante una tarea que la hiciera feliz todos los días.

Pero no fue esa la única señal frente a la que estuvo despierta. Inserta en la era de las redes sociales, Fernández supo que sus closets podrían ser el objeto de deseo de cualquier famoso o influencer, y fue hacia ellos. “Escribí cientos de mensajes a famosos e influencers para que me permitieran diseñar sus clósets. Yo sabía que esa era la llegada que necesitaba para que después muchos más me pidieran el suyo”, cuenta.

Y a pesar de que durante meses ninguno respondió a su propuesta, su suerte cambió poco después. En los últimos cinco años, Katherine diseñó los closets de celebridades latinoamericanas como Scarlet Ortiz, Alicia Machado, Rashel Díaz, María Celeste Arrarás, Alexis Valdés, Adamari López, Norkis Batista, Daniela Di Giacomo, Jacob Forever y otros.

Katherin Fernández abrió en 2017 una empresa en EE.UU. que crea vestidores y espacios de guardado (Cortesía Katherin Fernández) Cortesia

El despegue, a partir de ese momento, fue exponencial. Katherin dejó de trabajar sola junto con su marido para pasar a darle empleo a más de 10 personas. También dejó de ofrecer un simple trabajo de carpintería para ofrecer un servicio integral, con foco no solo en la funcionalidad, sino también en el diseño, la innovación y la organización de espacios.

Aunque en sus inicios instalar un clóset le llevaba hasta dos meses, ahora, en un tiempo récord, puede finalizarlo en un máximo de 30 días, desde el momento en que reciben la orden hasta su instalación. Este logro ha sido posible gracias a la ampliación de su equipo y la colaboración de múltiples profesionales.

Imán de oportunidades

Desde que comenzó a publicar sus trabajos en las redes sociales, Fernández formó una comunidad de más de 350 mil seguidores en Instagram, los cuales no solo contratan sus servicios, sino también siguen sus consejos de diseño y organización.

La empresaria Katherin Fernández creó una exitosa empresa en EE.UU. que se enfoca en el armado y la organización de clósets (@closet_detail_) Cortesia

Además, logró destacarse no solo por sus ideas innovadoras, sino también por su filosofía a la hora de entender los espacios y hacer que funcionen correctamente. “Es tan importante pensar el lugar como seleccionar el color, tanto por amplitud como por estética. A mis clientes siempre les recomiendo tener al menos entre dos y tres cajones. Aunque es lindo tener cosas a la vista, también es necesario almacenar y organizar determinadas ropas que no pueden estar colgadas”, sostiene.

“Por último, siempre les digo que es muy importante seleccionar la ropa que de verdad se utiliza. Esto nos va a ayudar a crear espacios funcionales y prácticos en tu diseño”, aporta.

Para lo que queda de 2023, la empresaria tiene nuevos proyectos. “Estamos pensando estilos y diseños nuevos para nuestro catálogo. Queremos expandirnos a diseñar no solo clósets, sino también camas, escritorios inteligentes y hasta muebles para televisores”, destaca.

Fernández ya es dueña no solo de una empresa sino de un estatus icónico en la comunidad hispana de Estados Unidos. Su éxito empresarial, en tanto, no solo es reconocido y admirado por muchos, sino que es una prueba de liderazgo y gestión eficiente de proyectos. Y, por qué no, una fuente de inspiración para tantos otros.

