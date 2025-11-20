Desempleo subió en EEUU en septiembre pese a que aumentaron las contrataciones

El mercado laboral continuó deteriorándose en septiembre en Estados Unidos, con una tasa de desocupación que alcanzó el 4,4%, según datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo, con más de seis semanas de retraso debido al cierre del gobierno.

La creación de empleo, sin embargo, superó las expectativas para ese mes, al registrar 119.000 nuevos puestos de trabajo. La cifra excedió significativamente las previsiones de los analistas, que estimaban 52.000 nuevos empleos para septiembre, según el consenso publicado por MarketWatch.

El servicio de estadísticas del Departamento de Trabajo aprovechó la oportunidad para revisar los datos de agosto, estimando ahora que ese mes se perdieron 4.000 empleos, en lugar de la creación de 22.000 puestos proyectada inicialmente.

En agosto, la tasa de desempleo había sido de 4,3%.

Las estadísticas de septiembre debían haberse publicado a mediados de octubre, pero el cierre del gobierno durante 43 días por falta de acuerdo político sobre el presupuesto lo impidió.

El Departamento de Trabajo ya anunció que no podrá difundir los datos correspondientes a octubre, porque las encuestas no pudieron realizarse debido al cierre.

Por lo tanto, el informe de septiembre será el último que se publique antes de la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed), programada para principios de diciembre.

En esa reunión, el comité monetario (FOMC) debe determinar si recorta nuevamente las tasas de interés.

Durante el último año, la tasa de desempleo creció de 4,1% al 4,4%, con casi 700.000 personas más sin trabajo en comparación con septiembre de 2024.

Lospennato/dg/mel