Actualizaciones recientes de la TSA en Florida y Texas: tiempo de espera en aeropuertos y presencia del ICE

En medio de un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos que ya supera las seis semanas, los aeropuertos del país norteamericano atraviesan una situación desigual: mientras algunos estados registran demoras históricas en los controles de seguridad, otros logran sostener tiempos relativamente estables.

Florida: tiempos de espera moderados pese a la crisis

Según datos de The Palm Beach Post, los aeropuertos de Florida no experimentan las demoras extremas que sí se observan en otras partes del país norteamericano.

A pesar de la crisis, aeropuertos de Florida como Miami (MIA) y Jacksonville (JAX) registran tiempos de espera inferiores a los 15 minutos MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A primera hora del lunes 30 de marzo, los tiempos de espera en la mayoría de las terminales se mantenían relativamente bajos, incluso en medio del impacto que el cierre gubernamental ha tenido sobre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

El relevamiento muestra que, en términos generales, los controles de seguridad se desarrollan con fluidez en gran parte del estado:

Daytona Beach International Airport (DAB): menos de 15 minutos

Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS): menos de 15 minutos

Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL): entre 30 y 45 minutos

Gainesville Regional Airport (GNV): entre uno y cinco minutos

Jacksonville International Airport (JAX): menos de 15 minutos

Key West International Airport (EYW): menos de 15 minutos

Melbourne Orlando International Airport (MLB): menos de 15 minutos

Miami International Airport (MIA): menos de 15 minutos (aunque con más de 45 minutos en controles migratorios).

Orlando International Airport (MCO): entre 15 y 30 minutos

Southwest Florida International Airport (RSW): entre 15 y 30 minutos

St. Augustine Airport (SGJ): menos de un minuto

De acuerdo con The Palm Beach Post, esta estabilidad se explica en parte por la implementación del programa federal que permite contratar empresas privadas para realizar los controles de seguridad. En Florida, tres aeropuertos participan de este esquema:

Orlando Sanford International Airport

Punta Gorda Airport

Sarasota-Bradenton International Airport

Otro elemento que marca la situación en Florida es la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En el aeropuerto internacional de Fort Myers (RSW), por ejemplo, se observó a estos agentes en grupos dentro de las terminales, como parte de un despliegue destinado a apoyar las operaciones en medio de la crisis.

Cobertura de CNN sobre la presencia del ICE en los aeropuertos

Texas: largas filas y colapso operativo en Houston

El panorama en Texas es significativamente más crítico. Según The Texas Tribune, el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, se convirtió en uno de los casos más extremos del país norteamericano en cuanto a demoras en los controles de seguridad.

Durante la semana previa, los tiempos de espera alcanzaron las cuatro horas o más, con filas que incluso se extendían fuera de las terminales. Este escenario se vincula directamente con la falta de personal, ya que muchos agentes de la TSA dejaron de presentarse a trabajar.

El impacto operativo fue contundente. De las 37 líneas de control de seguridad habituales en el aeropuerto, menos de la mitad se encontraban en funcionamiento debido a la escasez de personal. Además, se estima que entre el 35% y el 40% de los agentes no se presentaron a sus turnos, una cifra superior al promedio nacional.

El Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) enfrenta una situación crítica, con menos de la mitad de sus 37 líneas de control operativas MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Frente a esta situación, las autoridades aeroportuarias implementaron medidas de emergencia:

Reasignación de cientos de empleados de otras áreas (finanzas, tecnología, mantenimiento) para asistir en la gestión de filas.

Refuerzo de personal en sectores críticos.

Coordinación con agencias federales para intentar mitigar el impacto.

A pesar de estos esfuerzos, las demoras persistieron, especialmente en un contexto de alta demanda de pasajeros impulsada por eventos masivos en la ciudad.

En contraste, el Aeropuerto William P. Hobby, también en Houston, registró tiempos de espera considerablemente más bajos. Esta diferencia se atribuye, según autoridades locales, a una distribución desigual de los refuerzos enviados por la TSA.