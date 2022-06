Después de hablar de Shakira, Chris Evans se fotografió en Disney y un misterioso detalle hizo dudar a todos

Chris Evans estuvo en tendencia por su participación reciente en el universo de Pixar, en el que se aleja de su ya conocido personaje de Capitán América y le da voz a Buzz Lightyear en la nueva película Lightyear, con la que promete sorprender a la audiencia. No obstante, este fin de semana los twitteros se volvieron locos con un detalle que resaltó luego de que la cuenta oficial de Pixar compartió que el actor había visitado uno de los parques de Disney para promocionar el filme. Los comentarios se desataron y las imágenes son hilarantes.

Primero, Pixar publicó en Twitter: “Chris Evans, voz de Lightyear, hizo una aparición especial ayer en Disney California Adventure Park. ¡Mira las fotos de ayer!”

Tras una inspección de los usuarios, hubo algo que no pasó desapercibido. Y es que, por la postura de sus manos en los bolsillos e iluminación de las imágenes, parecería que el actor estaba colocado en ese escenario al estilo “antiguo” que algunas celebridades han utilizado para engañar a sus seguidores: con Photoshop.

Los usuarios no lo perdonaron y este pensamiento fue el colectivo, con miles de comentarios de quienes creían que Pixar decidió poner a Evans en las imágenes de forma digital, con una calidad que ofrecen programas en línea con fondos virtuales. Aquí algunas de las imágenes que sobresalieron.

Muchos comentaristas respondieron con otras fotos de Evans en poses rígidas en varios de los eventos a los que ha acudido a través de los años, mientras que otros prefirieron indagar sobre lo que había pasado. “Me preguntaba por qué no posaste ni abrazaste a ninguno de los personajes”, escribió una usuaria. En la siguiente imagen, se ve a Evans al lado de los Avengers.

Una twittera respondió con incredulidad: “Incluso las arrugas en su camiseta son idénticas”. El actor fue colocado en múltiples escenarios alrededor del mundo, hasta en el castillo de Edimburgo.

Otros usuarios compararon a Chris con un “Sim”, esos muñecos del juego virtual que tenían posturas rígidas. Todos se tomaron la libertad de jugar también con los programas de edición y ponerlo en varias situaciones. Las posibilidades fueron infinitas.

Chris Evans revela la verdad sobre sus fotos

Parece que el propio Chris estaba dudoso de las imágenes, al igual que miles de twitteros, por lo que decidió pronunciarse en su cuenta y escribió. “Prometo que no me retocaron con Photoshop. Solo tengo una pose muy disciplinada (y no sé qué hacer con mis manos)”.

Aunque llegó a su aclaración, fue demasiado tarde, porque los usuarios ya se habían divertido. Aparentemente, Evans estaba en Disneylandia para promocionar su papel en la película de Pixar, que presenta a Buzz como un personaje ficticio que inspiraría el juguete que aparece en Toy Story.

Lighyear también está protagonizada por Keke Palmer, Keira Hairston, Peter Sohn, James Brolin, Taika Waititi, Dale Soules, Uzo Aduba, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez, Isiah Whitlock Jr. y Tim Peake.

Evans tiene mucho que probar, pues a muchos fanáticos les disgustó que lo hayan elegido como la voz en lugar de Tim a Allen, quien es el que le ha dado vida a este personaje. La película se estrena el viernes 17 de junio en los cines de Estados Unidos.

La relación de Chris Evans y Shakira

Evans también estuvo en los primeros titulares de los medios de espectáculos luego de que en la premiere de Lightyear habló para las cámaras de Despierta América sobre su relación con Shakira, luego del “follow”, que le dio la cantante colombiana. Y es que el actor ni siquiera sabía que se estaba especulando de un posible interés amoroso.

“No estaba enterado. Creo que no paso mucho tiempo en redes sociales, pero ella es espectacular”, dijo, con lo que dejó entrever que la idea no le desagrada para nada. Luego de que le preguntaron directamente si saldría con ella, él prefirió destacar cuanto la admiraba y asegurar que no se atrevería a bailar con la barranquillera: “Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso”.