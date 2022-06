Emiratos Árabes prohibió la película Lightyear por un beso entre dos mujeres

Una de las películas más esperadas del año se estrena en cines del mundo esta semana. Esta es Lightyear, a cargo de Pixar, y contará la historia del astronauta que inspira la creación de la figura articulada que se hace amiga de Woody en la exitosa franquicia de Toy Story. Los espectadores serán testigos de la preparación de Buzz como guardián estelar, una historia que hasta ahora no había sido desarrollada y será la estrella del primer spin-off de esta saga.

La película del director Angus MacLane, encargado de Buscando a Dory y animador de un par de películas de Toy Story, es totalmente ciencia ficción. “Buzz intenta encontrar la manera de volver a casa a través del espacio y el tiempo y para lograrlo contará con un grupo de ambiciosos reclutas y con Sox, su encantador gato robot”, dice la sinopsis oficial.

Lightyear, la nueva película de Disney Pixar se estrena entre la polémica

Sin embargo, no podrá ser vista en todo el mundo. De acuerdo con un comunicado publicado por la Oficina de Regulación de Medios de los Emiratos Árabes Unidos, a donde pertenecen Abu Dabi y Dubái, la película no será exhibida en todos los cines del país. ¿La razón?, un beso entre dos mujeres que son pareja en la trama de la cinta animada.

El argumento de esta organismo gubernamental para prohibir su exhibición es su “violación de los estándares de contenido de medios del país”. La Oficina de Regulación, dependiente del Ministerio de Cultura y Juventud insistió en que todas las películas pasan por el mismo control antes de ser aprobadas “con tal de garantizar que el contenido difundido es apropiado con la clasificación por edades”.

Lightyear, la nueva película de Pixar que relata la vida de Buzz como guardián especial, ha causado controversia y no será exhibida en todo el mundo captura de Pixar/Disney - captura de Pixar/Disney

La escena en cuestión muestra a la guardiana especial y mejor amiga de Buzz, Alisha Hawthorne, besando a su pareja, quien después está embarazada y dan la bienvenida a un hijo. En los Emiratos Árabes Unidos, la homosexualidad está penada y sujeta a la ley de cada emirato, en la generalidad supone pena de muerte.

Pero esta no sería la primera controversia que rodea a la película. De acuerdo con información de Variety, dicho fragmento había sido retirado meses atrás durante la post producción y restablecido como resultado de la presión que ejercieron trabajadores dentro de Pixar, quienes se manifestaron en reclamo al silencio de Disney ante la aprobación del proyecto de la ley “No digas gay” en Florida, promovida por su gobernador Ron DeSantis.

En marzo, a través de una carta anónima, un grupo de trabajadores pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ definieron así la inacción de Disney: “Es terrible formar parte de una compañía que gana dinero con mercancía del Orgullo y después decide dar un paso atrás en los momentos que más la necesitamos, cuando nuestros derechos corren peligro”.

Incluso Chris Evans, quien presta su voz para dar vida a Buzz Lightyear, declaró respecto al regreso de la escena del beso, también para Variety: “Es genial que esté de vuelta en la película. Es una pena que esto sea un tema, debería estar más normalizado, pero me alegro de que estemos dando esos pasos”.

Lightyear se suma a otras películas como Eternals, West Side Story, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, que también se han enfrentado a las prohibiciones en la región por mostrar la diversidad sexual en sus tramas.