Zendaya le admitió a Andrew Garfield el detalle que se le pasó en el set de grabación de Spider-Man

Andrew Garfield tiene un acento estadounidense tan natural que incluso Zendaya olvidó que era británico. Ambos coprotagonistas de Spider-Man: No Way Home se reunieron para la serie Actor on Actors de Variety y revelaron cómo empezó su relación y lo que opinan de la increíble escena en la que la versión del Hombre Araña de Garfield, cambia el destino de la chica del Peter Parker, interpretado por Tom Holland.

Zendaya, de 25 años, y Garfield, de 38, tuvieron un momento de camaradería en frente de las cámaras de Variety. “Cuando estábamos en el set de Spider-Man, olvidaba que eras inglés porque hablabas con tu acento estadounidense todo el tiempo”, le dijo la actriz. Él le contestó que así era más simple, ya que no le gustaba mezclar los diferentes estilos o formas de hablar.

Zendaya revela un detalle que siempre olvidaba de Andrew Garfield

Este fue solo el inicio de una charla en la que revelaron lo importante que fue la escena en la que el Peter Parker de Garfield salva a MJ, el personaje de Zendaya e interés amoroso del Peter de Tom Holland.

“Amo la idea de que tal vez el Peter de Tom hubiera sufrido lo mismo, pero de alguna manera fue a ese universo y aprendió de los errores del pasado y se aseguró de que su hermano menor y su amor no tuvieran el mismo destino”, dijo Garfield. Con ese heroico rescate, cuando pone a MJ en el piso de manera segura, su personaje se ahoga en lágrimas, al recordar cómo él no pudo evitar la tragedia de Gwen Stacy.

Para Zendaya ese también fue un momento emotivo, en el que conectaron, aunque se acababan de conocer. “Te conocí ayer, gracias por atraparme. Tienes que llorar, lo siento”, bromó la ganadora del Emmy, quien recordó lo feliz que se sintió al leer el guion y ver que esa era la primera secuencia que grabarían juntos en la película.

El significado del rescate para Andrew Garfield

En The Amazing Spider-Man 2, Gwen de Emma Stone cae y muere desde un puente por la manera en la que Peter la intentó rescatar, así que esta es una reivindicación de su personaje. Aunque para muchos podría no tener un significado tan profundo, para Garfield fue una de las partes importantes que lo convenció de volver al traje rojo.

“Hay algo cósmicamente hermoso en eso. Significaba la oportunidad de salvar a Gwen”, añadió.

¿Qué piensan Andrew Garfield y Zendaya de sus actuaciones?

Los actores también se elogiaron mutuamente por sus actuaciones. Apenas había comenzado la entrevista cuando Garfield felicitó a Zendaya por su actuación en Euphoria, en donde su personaje Rue cayó al abismo por las drogas.

“Quiero hacerte sentir muy incómoda y decirte que es una de las cosas más notables que he visto hacer a un actor en mi memoria reciente”, expresó Garfield. Zendaya sonrió y dejó entrever que ese fue un momento complicado, dado que luego de la transmisión del capítulo recibió llamadas de amigos preguntándole sobre su salud. Ella no se quedó atrás y se apresuró para elogiar el trabajo de Garfield, sobre todo por los distintos tonos de voz que les da a sus personajes. “En realidad, un acento y una voz pueden ser desencadenantes para volverse el personaje. Estoy buscando los aspectos olvidados de mí mismo que puedo activar”, respondió él.

Garfield y Zendaya revelan sus secretos

Sobre su participación en Spider-Man: No way home, los actores coincidieron en lo bien que se la pasaron, sobre todo porque no pararon de reír detrás de cámaras. Esa fue la primera vez que compartieron set.