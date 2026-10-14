Detienen a un ingeniero de OpenAI por instalar un micrófono oculto para espiar reuniones de ejecutivos

WASHINGTON.– Un dispositivo del tamaño de un pulgar, envuelto en papel higiénico y conectado al televisor de una sala de reuniones de ejecutivos, activó una investigación del FBI. Un ingeniero saudita fue detenido bajo la acusación de haber instalado el grabador para captar conversaciones de la compañía OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, en sus oficinas de San Francisco, informaron el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la firma.

El acusado es Abdulrahman Alfozan, de 35 años, quien trabajaba en OpenAI desde julio de 2025. El equipo de seguridad descubrió el aparato el 30 de septiembre. El ingeniero fue despedido y arrestado el 9 de octubre y este martes compareció ante un juez federal por el cargo de interceptación de comunicaciones.

El FBI investiga al acusado, un ingeniero de 35 años Shutterstock - Shutterstock

Según la denuncia del FBI, el dispositivo habría sido instalado alrededor del 28 de septiembre en un puerto USB detrás de un televisor. Tenía un micrófono y podía conectarse a una cámara. Sus datos estaban cifrados y los investigadores no pudieron acceder a ellos. Un segundo aparato similar apareció en un bolso del empleado.

OpenAI sostuvo que recurrió a sus modelos internos de inteligencia artificial para identificar al responsable de colocar el grabador y rastrear el origen del equipo. La empresa afirmó además que tenía pruebas de que el empleado pretendía instalar otros dispositivos en sectores sensibles de sus oficinas para registrar reuniones en secreto.

“Abdulrahman Alfozan presuntamente ocultó un dispositivo de grabación encubierto dentro de la sala de conferencias de ejecutivos de su empleador para captar en secreto comunicaciones sensibles sobre la tecnología de superinteligencia de la compañía”, declaró el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado.

Qué se sabe de las grabaciones

Por ahora, no está claro qué información pudo recopilar el aparato, si es que obtuvo alguna. OpenAI denunció el caso ante el FBI, que mantiene abierta la investigación. La empresa aseguró que no encontró indicios de que el acusado hubiera accedido de forma indebida a algunos de sus activos más sensibles.

Sam Altman, CEO de OpenAI HEATHER DIEHL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“En este momento no tenemos indicios de que esta persona haya accedido de forma inapropiada a los pesos (parámetros de calibración) de los modelos, al código fuente o a los datos de los clientes”, declaró OpenAI. La compañía también descartó tener señales de una extracción de esa información.

La pesquisa abarca además el uso de herramientas digitales antes del hallazgo. Según la denuncia del FBI, Alfozan utilizó un agente de productividad de IA durante aproximadamente un mes, hasta el 16 de septiembre, para consultar información sobre calendarios y características de las salas de reuniones.

El Departamento de Justicia indicó que las consultas incluían datos sobre edificios, horarios y ubicación de personas. Una cuenta de chatbot vinculada a su esposa también contenía preguntas sobre grabación remota de audio y cifrado de tarjetas de memoria.

Sam Altman ALEXI J. ROSENFELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El caso se conoce en plena competencia mundial por la inteligencia artificial, con empresas y gobiernos en busca de talento y tecnologías capaces de ofrecer ventajas económicas y estratégicas.

Los datos difundidos sobre este caso no identifican a un destinatario de las posibles grabaciones ni establecen que el acusado actuara para el gobierno saudita.

La embajada de Arabia Saudita en Estados Unidos no respondió de inmediato a una consulta periodística. Tampoco se obtuvo respuesta a un correo enviado a una dirección asociada al nombre de Alfozan y no se pudo determinar quién era su abogado.

El ingeniero tiene residencia permanente legal en Estados Unidos desde septiembre de 2020. Si resulta condenado, enfrenta hasta cinco años de prisión, una multa de 250.000 dólares y tres años de libertad supervisada. Su próxima comparecencia ante un tribunal federal está prevista para el 19 de octubre.

Agencias Reuters y AFP