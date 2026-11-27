Un juez de Nueva York rechazó la demanda de un grupo de propietarios contra el congelamiento de alquileres de viviendas con renta estabilizada, una medida promovida por el alcalde Zohran Mamdani. La decisión mantiene vigente el esquema aprobado por la junta municipal para contratos de uno y dos años durante el período iniciado el 1° de octubre de 2026.

A quiénes alcanza el congelamiento de alquileres en Nueva York

Los demandantes sostenían que el proceso de la Junta de Directrices de Alquileres no había sido independiente porque algunos de sus integrantes compartían la agenda del alcalde. Según Reuters, el juez Brendan Lantry concluyó que los propietarios no demostraron que la decisión fuera irrazonable o arbitraria. El magistrado señaló que Mamdani tenía facultades para nombrar integrantes de la junta y que compartir sus ideas políticas no demostraba una actuación concertada.

La resta estabilizada aplica para contratos firmados entre el 1° de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 Imagen generada con IA

La medida rige para apartamentos de renta estabilizada con contratos de uno o dos años que comiencen entre el 1° de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027. La ciudad cuenta con aproximadamente un millón de unidades estabilizadas, según Reuters. Eso no significa que todos los alquileres de Nueva York estén congelados: las viviendas a precio de mercado quedan fuera de este régimen.

En la demanda, los propietarios sostuvieron que la medida fue tomada para cumplir con la agenda de asequibilidad del alcalde Zohran Mamdani en Nueva York Imagen ilustrativa generada con IA

Mamdani celebró la decisión como una victoria para los inquilinos y afirmó que afecta a más de dos millones de personas, según la agencia. La junta es el organismo encargado de fijar los ajustes permitidos en las viviendas reguladas. Para un hogar latino o cualquier otro inquilino, el dato decisivo es si su vivienda está sujeta a estabilización y si su contrato comienza dentro del período aplicable.

La noticia en pocas líneas

¿Qué decidió el tribunal? El juez Brendan Lantry rechazó la demanda de propietarios contra el congelamiento de alquileres estabilizados.

¿Qué alegaban los propietarios? Sostenían que la decisión de la junta no era independiente por la influencia del alcalde.

No se congelan todos los alquileres, solo aplica para viviendas comprendidas en el régimen de estabilización Fotomontaje editado con IA (Instagram)

¿Qué contratos alcanza? Los de uno y dos años de viviendas estabilizadas que comiencen entre el 1° de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

¿Se congelan todos los alquileres? No. El esquema se aplica a las viviendas comprendidas en el régimen de estabilización, no a todos los alquileres de la ciudad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.