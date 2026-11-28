LOS ÁNGELES.– Un sismo de magnitud 5,0 se produjo este sábado frente a la costa del sur de California, lo que hizo temblar las ventanas en el área de Los Ángeles y obligó a abortar el aterrizaje de un avión comercial.

El movimiento se sintió cerca de Manhattan Beach, una ciudad cercana a Los Ángeles, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Las autoridades de California advirtieron a los residentes de la zona que debían estar preparados para posibles réplicas.

La Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California dijo en Facebook que estaba “trabajando activamente con las autoridades locales para evaluar cualquier impacto”.

Live camera at LAX captures the moment magnitude 5.0 earthquake strikes California. Wow pic.twitter.com/THqmOcCROs — Trumpusa1 (@Trumpusa1A1) November 28, 2026

Imágenes que circulan en las redes sociales mostraron que el sismo activó alarmas de autos en Los Ángeles y obligó a un avión de Delta Airlines a abortar el aterrizaje justo cuando se aproximaba al aeropuerto.

Según reportó Los Angeles Times, el sismo sucedió a las 9:30 de la mañana, con epicentro a más de cuatro kilómetros al oeste del muelle de Hermosa Beach, y se sintió en una amplia zona de la región.

No hubo informes inmediatos de daños graves, más allá de vidrios rotos y objetos que cayeron de los estantes, mientras una columna de humo se elevaba desde una refinería de Chevron en el distrito de El Segundo.

Las autoridades municipales emitieron una alerta indicando que la refinería estaba “experimentando un incidente de quema de gases de emergencia” y señalaron que los bomberos de El Segundo y Manhattan Beach se habían desplazado al lugar para atender la situación.

🚨 LAX GLASS SHATTERED



Video from LAX Terminal 7 shows big windows with JAGGED holes and glass all over the floor after this morning's magnitude 5.0 earthquake off Manhattan Beach.



The woman filming says the quake hit while she was at the airport. "Look at the glass. It's… — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) November 28, 2026

Varias docenas de clientes y empleados se agruparon en el estacionamiento de un complejo comercial situado frente a la refinería, tras haber sido evacuados del lugar. No se observaban daños estructurales en ninguno de los edificios de las inmediaciones. Flotaba un olor ligeramente acre.

Una réplica registrada a las 11:41 llevó a que se cerrara el muelle de Manhattan Beach como medida de precaución, mientras que la Patrulla Portuaria de Redondo Beach inspeccionó su propio muelle desde una embarcación.

En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, un panel blanco del techo se desprendió a causa de la réplica, por lo que los pasajeros tuvieron que ser desviados para evitar la zona.

La costa oeste de Estados Unidos es el punto de confluencia de varias placas tectónicas, por lo que los temblores no son inusuales.

Monster earthquake slams California: Plane is forced to abort landing, windows shatter at LAX and terrified residents report 'biggest tremor ever' https://t.co/jFcMqrwG8t — Daily Mail (@DailyMail) November 28, 2026

Sin embargo, la mayoría son de baja magnitud, apenas percibidos por las 40 millones de personas que viven en esta región. Aunque este no fue el caso.

“Es uno de los más grandes que hemos tenido en el área de Los Ángeles en bastante tiempo”, señaló a Los Angeles Times la sismóloga Lucy Jones, investigadora asociada de Caltech, refiriéndose al primer sismo.

El último terremoto de magnitud 5 o superior en el área metropolitana de los condados de Los Ángeles y Orange fue el sismo de magnitud 5,1 ocurrido en Brea en 2014. Un poco más lejos, en el condado de Ventura, se produjo un sismo de magnitud 5,1 al sureste de Ojai en 2023.

Agencias AFP, AP y ANSA