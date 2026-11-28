En la semana previa a Thanksgiving 2026 se reportaron detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos. En ese contexto, los residentes permanentes que viajan al exterior deben conocer los documentos que valida la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para reingresar al país.

Documentos que acepta la CBP para reingresar con green card a EE.UU.

Según el Código de Regulaciones Federales (8 CFR 211.1), el residente debe presentar una green card vigente (Formulario I-551) si estuvo fuera menos de un año.

La norma también admite un permiso de reingreso (Formulario I-327) vigente.

Una tarjeta vencida sirve si el titular tiene un recibo emitido en los últimos seis meses de la solicitud para remover condiciones de la residencia, y estuvo fuera menos de un año.

La CBP busca ampliar las verificaciones previas de seguridad para pasajeros y personal ferroviario en las fronteras de Estados Unidos Imagen Realizada con IA

Identificación y prueba de arraigo ante la CBP en aeropuertos

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), el reingreso de un migrante se documenta con la green card y una identificación, como pasaporte, documento de identidad extranjero o licencia de conducir estadounidense.

y una identificación, como pasaporte, documento de identidad extranjero o licencia de conducir estadounidense. El residente debe establecer que quiere hacer de Estados Unidos su hogar permanente y que no abandonó su residencia.

Otra guía del Uscis advierte que se puede perder el estatus al mudarse al exterior con intención de quedarse o al declararse “no inmigrante” en los impuestos.

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Permiso de reingreso y visa SB-1 si la ausencia supera un año

El Uscis indica solicitar el permiso de reingreso con el Formulario I-131 antes de salir y permanecer en el país mientras se tramita.

Quien estuvo fuera más de un año, o más allá de la vigencia del permiso, necesita una visa de residente que regresa (SB-1), según el Departamento de Estado.

Debe haber sido residente al salir, tener intención de regresar y demostrar que la demora escapó a su control, precisa el Uscis.

Green card perdida y dispensa en el puerto de entrada

Quien perdió la tarjeta y estuvo fuera menos de un año puede solicitar en un consulado un documento de embarque para residentes (Formulario I-131A), indica el Uscis.

En el puerto de entrada, el oficial puede, a su criterio, admitir a quien no presenta los documentos si acredita una causa justificada, según el reglamento federal.

Reglas a tener en cuenta si eres inmigrante con green card

Estas reglas aplican a residentes permanentes que regresan a una residencia que no abandonaron.

Con menos de un año fuera, se necesita la green card vigente y una identificación.

Con más de un año, hace falta un permiso de reingreso tramitado antes de salir o una visa SB-1 en un consulado.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

El permiso de reingreso no garantiza el ingreso, advierte el Uscis.

Según el reglamento federal, la tarjeta se considera vigente si el titular abordó el vuelo de regreso antes del primer aniversario de su salida.

La misma norma permite que empleados civiles o militares del Gobierno estadounidense que estuvieron fuera por órdenes oficiales reingresen con la tarjeta aunque esté vencida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.