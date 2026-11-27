Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que mantuvo una disputa legal contra la administración Trump por ser deportado, abandonó Estados Unidos de forma voluntaria y llegó a España el 25 de noviembre. En caso de querer regresar al país norteamericano, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aplica la regla de los diez años que prohíbe solicitar un visado hasta una década después.

En qué consiste la regla de los diez años que afecta a Kilmar Ábrego García

La prohibición o castigo de reingreso es una sanción que inhabilita a una persona obtener un visado o reingresar a Estados Unidos durante al menos una década.

La regla de diez años inhabilita a una persona para obtener una visa o reingresar a Estados Unidos durante una década Julia Demaree Nikhinson - AP

Según el manual de asuntos exteriores del Departamento de Estado, existen dos mecanismos principales que imponen dicha inhabilitación:

Inhabilitación por orden de remoción previa (INA § 212(a)(9)(A)(ii) : cualquier persona que haya sido deportada u ordenada a ser removida queda inhabilitada para solicitar la visa.

: cualquier persona que haya sido deportada u ordenada a ser removida queda inhabilitada para solicitar la visa. Castigo por presencia indocumentada (INA § 212(a)(9)(B)(i)(II): quien haya acumulado un año o más de presencia ilegal en EE.UU. incurre en una prohibición de ingreso legal a partir del día de su salida.

La prohibición se puede elevar a 20 años consecutivos tras una segunda deportación, y pasa a ser permanente si la persona fue condenada por un delito grave.

Cómo la regla de diez años incide en el caso de Kilmar Ábrego García

La normativa federal se aplica en el caso de García. Según CNN, el salvadoreño huyó de su país en 2011 tras recibir amenazas por parte de la pandilla Barrio 18 y emigró a EE.UU. de forma irregular.

Se estableció en Maryland y en 2019, mientras buscaba trabajo en las afueras de un Home Depot, la policía del condado de Prince George lo detuvo junto con otras tres personas por considerarlo un supuesto miembro de la pandilla MS-13, según un informe policial conocido como hoja de entrevista de campo sobre pandillas.

Kilmar Ábrego García tenía 16 años cuando ingresó a EE.UU. de forma ilegal Stephanie Scarbrough - AP

Mientras estuvo detenido, solicitó asilo, pero un juez de inmigración se lo negó. Sin embargo, le brindó protecciones para evitar que fuese deportado de regreso a El Salvador debido a un “miedo bien fundado” de persecución de pandillas. Tras esa decisión, fue liberado.

En ese contexto, al haber ingresado de manera ilegal a EE.UU., cumple con la inhabilitación por el castigo por presencia indocumentada estipulada en el INA § 212(a)(9)(B)(i)(II).

No obstante, existen alternativas para aplicar por un visado previo a los diez años. De acuerdo con el manual presentado por el DOS, se puede solicitar una exención mediante el Formulario I-601 (o el Formulario I-601A de perdón provisional antes de salir de EE. UU.).

Para que sea aprobado, el solicitante debe demostrar que la negativa del visado causaría un sufrimiento extremo a un cónyuge o padre que sea ciudadano estadounidense o residente legal permanente.

En diálogo con The New York Times, Sandoval-Moshenberg adelantó que, tras su salida voluntaria el pasado 25 de noviembre, se prevé el reencuentro del salvadoreño con su familia en Estados Unidos.

“Corresponderá a la próxima administración reunir a esta familia lo antes posible y traer de vuelta al señor Ábrego García a Maryland”, dijo.

La última actualización del caso de Kilmar Ábrego García

El pasado 25 de noviembre, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, anunció que García se había deportado de forma voluntaria de Estados Unidos.

“Prometimos al pueblo estadounidense que este traficante de personas, maltratador de mujeres, pandillero y pedófilo no permanecería en nuestro país. Este salvadoreño ya no aterrorizará a los estadounidenses inocentes”, dijo en su cuenta de X.

Al llegar al Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, agentes del ICE lo recibieron en la terminal para quitarle el grillete electrónico. Luego abordó el avión acompañado de su esposa, su hermano, su abogado Sandoval-Moshenberg y representantes de la organización We Are CASA.

“El gobierno de Estados Unidos puede ser el más poderoso del mundo, pero la justicia aún puede prevalecer”, dijo García tras su liberación, según We Are CASA. “Me voy feliz. Me voy en libertad. Me voy con el amor de toda una comunidad, con personas que se preocuparon por mí, creyeron en mí y acompañaron a mi familia en esta lucha”.

La disputa legal de García con la administración Trump comenzó el 12 de marzo de 2025, cuando agentes migratorios lo arrestaron en Baltimore. Tres días después, fue deportado a El Salvador a pesar de la orden judicial vigente que lo protegía Francisco Seco - AP

El pasado 12 de marzo de 2025, agentes migratorios lo arrestaron en Baltimore. Tres días después, el gobierno lo deportó a El Salvador y lo encarceló en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), a pesar de la orden judicial vigente que lo protegía desde 2019.

Poco después, el Ejecutivo admitió en los tribunales que la deportación ocurrió por un “error administrativo”. Por tanto, el 10 de abril de 2025, la Corte Suprema ratificó que la orden de suspensión de deportación continuaba y ordenó al gobierno “facilitar” su liberación y retorno.