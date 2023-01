Diane Keaton parodió a Miley Cyrus en las redes y fue furor

escuchar

La nueva canción de Miley Cyrus, “Flowers”, se volvió una sensación desde su lanzamiento, la semana pasada. Con una poderosa letra, el tema se convirtió de inmediato en un himno moderno al amor propio tras una ruptura sentimental y cautivó a fans de todas las edades. La actriz Diane Keaton es una de ellas, y para demostrarlo, decidió subir a su perfil de Instagram una divertida parodia, que ya causó furor entre los usuarios de la red social.

Hace un par de días, la artista publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se la ve bailando en el jardín del patio trasero de su casa, mientras se escucha el ya popular verso “I can buy myself flowers, write my name in the sand” (Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena). La consagrada actriz aparece con un atuendo totalmente negro, además de un sombrero en color gris y unos anteojos de sol. “Miley, tu increíble canción me dio una razón para bailar”, se lee en la descripción del clip.

En las imágenes, donde también se ve al perro de la célebre protagonista de Annie Hall, la actriz da una prueba de sus mejores pasos. En repetidas ocasiones, alza los brazos y salta de júbilo. Más aún, totalmente divertida, en un momento del clip hace movimientos de baile como si fuera un robot.

La actriz Diane Keaton mostró su gusto por "Flowers", la nueva canción de Miley Cyrus

El momento emocionó a sus más de dos millones de seguidores y a unos cuantos colegas, que no dudaron en señalar su apoyo. Por ejemplo, la actriz de Grey’s Anatomy Ellen Pompeo, le envió tres emojis de corazón. Lindsay Lohan y Alicia Keys siguieron este ejemplo. Asimismo, la cuenta de la Academia de Cine de Hollywood, responsable de la entrega de los Oscar, reaccionó con un comentario: “Esta es la energía que se necesita”. Sin embargo, hasta el momento, Cyrus no respondió al popular video.

Antes de Keaton, otro gran emblema del espectáculo, Gloria Gaynor, conocida por su famoso single “I Will Survive” y otros éxitos, había alabado el trabajo de quien interpretó en su adolescencia a Hannah Montana: “Tu nueva canción lleva la antorcha del empoderamiento y anima a todos a encontrar la fuerza en sí mismos para preservarse. ¡Bien hecho!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Gloria Gaynor también alabó el trabajo de Miley Cyrus TWITTER / @gloriagaynor

El nuevo single de la intérprete de “The Climb” fue todo un éxito. Spotify informó el pasado 19 de enero que la canción había roto el récord como la más reproducida en una sola semana. Además, llegó al top de los rankings musicales en Australia y Reino Unido, según información de la revista Billboard. La también actriz ya reaccionó a estos reconocimientos, al compartir la noticia en sus historias de Instagram, donde acumula 194 millones de seguidores.

¿Una indirecta para Liam Hemsworth?

En redes sociales también circulan teorías que apuntan a que este sencillo está lleno de indirectas hacia su exesposo, Liam Hemsworth. El portal E News aseguró que todo comenzó por la fecha en la que decidió el lanzamiento, el 13 de enero, que coincide con el cumpleaños del actor de Los Juegos del hambre. Adicionalmente, el coro de “Flowers” sería una respuesta a “When I Was Your Man”, de Bruno Mars, single que este último le habría dedicado a la rubia. Miley publicará su octavo disco el próximo 10 de marzo y llevará por título “Endless Summer Vacation”.

El casamiento de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, en diciembre de 2018 People

