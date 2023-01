Se fue a vivir a Nueva York sin mucho dinero y alienta a otros a hacerlo: “Si yo pude, ustedes también”

escuchar

Nueva York está catalogada como una de las ciudades más caras para vivir. Con los aumentos de precios de los alquileres y un costo de vida inalcanzable para muchos, hay gente que prefiere establecerse en otros estados. Sin embargo, también se dan casos en los que las personas deciden luchar por sus objetivos y cumplir ahí el sueño americano. Ese fue el caso de Mag, una mexicana que logró superar todas las dificultades que se le presentaron.

La joven ignoró todas las advertencias que otros migrantes le habían hecho sobre el gasto que implicaba mudarse a esa ciudad. Siempre tuvo en mente que quería salir de México y lo consiguió: “Mi familia no es de dinero y, aun así, logré mi sueño de irme a vivir a Nueva York”, dijo en un reciente video de TikTok (@metamag).

Entre lo que más le preguntan sobre su nueva vida, destaca cómo logró establecerse sin tener un poder adquisitivo alto: “Una de las cosas que he visto mucho cuando platico (cuento) mi historia es que me dicen que necesitas mucho dinero. Sí, las personas que tienen dinero la tienen muchísimo más fácil, pero también hay opciones para que nosotros podamos cumplir nuestros sueños”, siguió.

Así es como una mexicana logró mudarse a Nueva York sin tanto dinero

En su caso, pudo viajar a EE.UU. a través de un intercambio académico: “La manera más fácil para mí fue estudiar una maestría acá. Yo no tenía una familia que me pudiera pagar una maestría en Nueva York”. Además, Mag añadió que todo se le facilitó por los beneficios que tenía este programa: “La beca que yo me gané fue por medio de mi universidad en México, que es para continuar con tus estudios en el extranjero. Me cubría todo el costo de la maestría y también me daba dinero para poder vivir ahí”.

La mexicana admitió que no todo fue sencillo en su proceso, pero consideró que si se le pone pasión y empeño a las cosas, no hay nada que no se pueda conseguir. El objetivo de contar su historia fue demostrarles a sus compatriotas que los sueños sí se cumplen y que siempre existe una manera de alcanzarlos: “Fue un trabajo muy duro, me tuve que esforzar demasiado porque solo le daban la beca a diez personas, pero al final valió la pena”, recalcó.

Establecerse en Nueva York no fue fácil

Por otro lado, Mag se sinceró con su comunidad virtual y dijo que el sueño americano no era color de rosa. A ella le fue muy difícil establecerse por el costo de vida elevado en Nueva York: “Una vez llegando acá, tampoco fue fácil. La beca solo me daba US$1700 al mes para vivir. Aquí eso es nada. Literalmente vivía al día y tenía que cocinar todos los días o comprar cosas baratas. No me podía dar el lujo de nada”, reveló.

Vivir en Nueva York es el sueño de muchas personas

Sin embargo, después de terminar su maestría, pasó a formar parte del mercado laboral de EE.UU. y logró adquirir un permiso de trabajo a través de una empresa, lo que le permitió posteriormente aplicar para una green card. “Solo les quería compartir esto para que recuerden que si yo pude, ustedes también”, cerró.

LA NACION