Donald Trump elogió la “victoria increíble” de Flavio Bolsonaro en las elecciones de Brasil

WASHINGTON.- En medio del amplio impacto regional que generó el sorpresivo triunfo de Flavio Bolsonaro en las elecciones de Brasil, que lo dejaron como favorito para el balotaje contra el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, el presidente Donald Trump la destacó como una “victoria increíble”, en su primera reacción a la victoria del candidato de derecha considerado como un aliado del magnate.

“Es una gran victoria. Cerrada, pero una victoria muy grande. Increíble, de hecho”, dijo, escueto, el presidente norteamericano en los jardines de la Casa Blanca antes de partir hacia Grand Island, Nebraska. “Creo que será una elección muy reñida”, añadió, en referencia a la segunda vuelta. Los comicios del domingo habían estado precedidos por las denuncias de Brasilia de injerencia norteamericana en la recta final de la campaña.

“Acho que vai ser uma eleição mto apertada” me respondeu há pouco o presidente Trump há pouco quando o questionei como ele vê os números do Brasil. @SBTonline @sbtnews pic.twitter.com/5WXo7qygej — Patrícia Vasconcellos (@patricia_vasc) October 5, 2026

Antes de la breve referencia de Trump a la victoria del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, también había hablado del resultado antes de partir hacia Islandia.

“Se irá a una segunda vuelta [el 25 de octubre]. Creo que todo el mundo esperaba que así fuera, así que veremos cómo se desarrollan los acontecimientos”, señaló el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, sin mencionar ni a Lula ni a Flavio Bolsonaro, al ser consultado sobre su reacción de las elecciones brasileñas.

El senador Flavio Bolsonaro, en Brasilia, tras su éxito en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Eraldo Peres - AP

De la misma forma, sin menciones a los candidatos, Trump había afirmado el jueves pasado que estaba siguiendo “muy de cerca” las elecciones en Brasil, a las que calificó de “muy importantes”. Aunque el presidente había evitado darle un respaldo explícito en campaña al senador del Partido Liberal (PL), la Casa Blanca apuesta a un triunfo de su aliado en la principal potencia latinoamericana para consolidar la expansión de su influencia regional.

En la noche del domingo, luego de que se conocieran los resultados finales de los comicios en Brasil, Trump había hecho una referencia, pero solo para destacar la celeridad con la que se habían informado las cifras definitivas del conteo y -de paso- criticar a la oposición demócrata.

El presidente norteamericano, Donald Trump. AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

“Ciento veinticinco millones de personas votaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. ¡Los resultados se conocieron poco después del cierre de la votación, el mismo día!“, destacó Trump en Truth Social, que a continuación criticó el conteo de votos en circunscripciones gobernadas por los demócratas.

“En Detroit, Filadelfia, California y muchas otras ciudades y estados de Estados Unidos, los resultados —con cifras mucho menores— a menudo tardan semanas en amañarse... digo, en calcularse. ¡El sistema de votación en Estados Unidos es corrupto!“, fustigó el mandatario, cuando falta menos de un mes para las cruciales elecciones de mitad de mandato. Las denuncias del magnate al sistema de votación norteamericano son recurrentes.

El tramo final de la campaña para las elecciones en el gigante sudamericano había sido sacudido por el pedido del gobierno de Lula a la Policía Federal (PF) y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigaran un posible financiamiento de la administración Trump a redes y organizaciones opositoras que actúan en Brasil.

El presidente Luiz Inacio Lula da Silva habla a sus simpatizantes tras la primera vuelta de las elecciones en Brasil, el 4 de octubre. NELSON ALMEIDA - AFP

Según la denuncia del gobierno que lidera Lula, esos grupos presuntamente financiados con capital extranjero buscaban “interferir en el debate político e institucional brasileño”, deslegitimar al Supremo Tribunal Federal (STF) y promover “ataques ordenados y sistemáticos a la soberanía nacional y al funcionamiento de las instituciones del sistema judicial”.

La influencia del gobierno de Trump en los comicios fue uno de los grandes temas de la campaña, e incluso llevaron al propio Lula a advertir que con su respaldo implícito a Flavio Bolsonaro -a quien recibió en el Salón Oval- lo que el líder republicano busca es “colonizar Brasil”.

El presidente Donald Trump, en Denton, Texas. KENT NISHIMURA - AFP

Una eventual victoria en el balotaje del hijo del expresidente brasileño le sumaría un eslabón fundamental a la estrategia de Trump en la región, que desde que regresó al poder en enero del pasado sumó éxitos de varios líderes afines, como el propio Javier Milei en los comicios legislativos de octubre de 2025.

En campaña, el candidato de derecha prometió que, en caso de resultar vencedor, sumaría a Brasil al Escudo de las Américas, la coalición multinacional sobre seguridad regional lanzada en marzo por Trump con líderes afines, y que incluso buscaría avanzar en una zona de libre comercio en el continente que incluya a Estados Unidos.