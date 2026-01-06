El Gobierno de Estados Unidos reduce la cantidad de vacunas del calendario infantil

El Gobierno de Estados Unidos modificó el calendario federal de vacunación pediátrica y dejó de recomendar que todos los niños reciban de forma universal inmunizaciones contra seis enfermedades, entre ellas la influenza. La reforma, anunciada este lunes por el Departamento de Salud, reduce de 17 a 11 el número de vacunas pediátricas sugeridas para toda la población infantil y marca un giro relevante en la política sanitaria del país, según informaron autoridades federales del país norteamericano.

La decisión fue tomada por el área de Salud que conduce Robert F. Kennedy Jr., y se instrumentará a través de nuevas recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr. determinó el cambio del calendario federal de vacunas (AP Foto/Rebecca Noble, Archivo) Rebecca Noble - FR172322 AP

A partir de ahora, las dosis contra la hepatitis A, la hepatitis B y la enfermedad meningocócica se aconsejarán solo para personas consideradas de alto riesgo o cuando exista indicación médica, en lugar de integrarse al esquema estándar para todos los niños. El mismo enfoque ya había sido aplicado previamente a las vacunas contra el Covid-19.

Hasta fines de 2024, el organismo federal recomendaba 17 inmunizaciones pediátricas universales. Con el nuevo esquema, el total se reduce a 11, en un proceso que las autoridades vinculan con una directiva del presidente Donald Trump, quien solicitó comparar el calendario estadounidense con los de otros países. El análisis se concentró especialmente en Dinamarca y derivó en un modelo que, según el Gobierno, se asemeja más al aplicado en ese país europeo.

Esta decisión reduce de 17 a 11 el número de vacunas pediátricas sugeridas para toda la población infantil (ventanillasdesaludums.org)

“Después de una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos con el consenso internacional, a la vez que fortalecemos la transparencia y el consenso informado. Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública”, dijo Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos.

Trump celebró públicamente los cambios y sostuvo que responden a demandas de sectores afines a la agenda sanitaria impulsada por Kennedy.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente los cambios (AP Photo/Alex Brandon) Alex Brandon� - AP�

La modificación generó críticas inmediatas en ámbitos médicos y de salud pública. Sean O’Leary, presidente del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, advirtió que “el calendario de vacunación infantil es una de las herramientas más investigadas que tenemos para proteger a los niños de enfermedades graves, a veces mortales”.

Aunque cada estado conserva la potestad de definir sus propios planes obligatorios de vacunación, las recomendaciones de los CDC influyen de manera significativa en las políticas sanitarias locales.

Por su parte, Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, los programas federales de seguros de salud dijo que “todas las vacunas actualmente recomendadas por los CDC seguirán cubiertas por el seguro sin costos compartidos”. Y agregó que “ninguna familia perderá acceso. Este marco fortalece a padres y médicos para tomar decisiones individualizadas dependiendo del riesgo, a la vez que mantiene una fuerte protección contra enfermedades graves”, dijo.

Con información de AFP.