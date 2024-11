Duro cruce entre Fabián Doman y Adrián Sack por las elecciones en Estados Unidos: el conductor lo sacó del aire

El conductor de A24 Fabián Doman y el corresponsal del canal en Estados Unidos Adrián Sack mantuvieron un duro cruce anoche durante la cobertura de las elecciones presidenciales entre el candidato republicano Donald Trump y su rival demócrata Kamala Harris. La situación se desencadenó pasada la medianoche del martes, cuando se reveló que el republicano ya le llevaba ventaja a la vicepresidenta. Doman acusó a Sack de alentar al partido demócrata y lo sacó del aire.

“Lo sorprendente son los cuatro millones de votos que le lleva Trump a Harris. Ese dato no lo tenía nadie, de que podía ir ganando la elección popular. En 2022 no pudo ganar el partido republicano como se esperaba”, dijo Sack en medio de la vorágine por la tendencia favorable del republicano, quien finalmente se alcanzó esta mañana el mínimo de los 270 electores para llegar a la Casa Blanca. Todo este intercambio comenzó con interrupciones entre ambos, y luego el corresponsal aseguró que Harris era “muy mala candidata”.

Tras ello, Doman le impidió continuar: “Es muy mal presidente Joe Biden, Adrián. Es un desastre de presidente”. Sack redobló la apuesta y comenzó el agresivo ida y vuelta. “No hace falta que me grites”, pidió el corresponsal que reside en Estados Unidos.

“No te estoy gritando”, respondió el conductor. Luego, Sack analizó: “Yo vivo acá. Te puedo decir que Biden podría haber sacado más votos que Kamala. Hay un machismo que no se está teniendo en cuenta”. En principio, Biden había expresado sus intenciones de ir por la reelección, pero tras varios deslices en público y cuestionamientos sobre su salud, decidió abandonar la carrera presidencial y le brindó su apoyo a su número dos.

“Es una hipótesis, Adrián”, achacó Doman. “No hagas piñas, hablá por vos, no por todos. Vivo acá, no soy dueño de la razón”, consideró el periodista, que había compartido los primeros resultados del colegio electoral. Inmediatamente la tensión fue en aumento. “¿Estás nervioso porque pierden los demócratas? ¿Querés que te digamos que están perdiendo los demócratas?”, lanzó Doman.

“No. No soy demócrata. Kamala es anti cristiana, no me gusta”, dijo el corresponsal. “Bueno, entonces no te pongas nervioso porque los demócratas pierden. Te ponés nervioso, le contestás mal a [Gonzalo] Prado, me contestás mal a mí. Nos contestás mal a todos”, reclamó el conductor, a lo que Sack, en medio de decenas de interrupciones entre ambos, negó: “No estoy nervioso”.

“Sí estás nervioso. Adrián, calmate y volvés en cinco minutos. Estás muy nervioso Adrián. Nosotros no tenemos la culpa del resultado”, redobló la apuesta Doman. “Me estás maltratando. Yo no tengo nada que ver con este resultado. Yo soy periodista, no soy de ningún partido”, reclamó el periodista.

El duro cruce cesó cuando el canal sacó del aire al corresponsal mientras el conductor decía: “Hablá solo Adrián, perfecto”. Sack no volvió a realizar una salida en la pantalla durante el resto del programa.

