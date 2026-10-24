Es oficial: en qué caso el Uscis aplica la regla del DHS que da prórroga a inmigrantes con permisos de trabajo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) definieron el marco de aplicación de la regla de extensión automática para los permisos de trabajo de los inmigrantes. La normativa establece criterios específicos según la fecha de presentación de la solicitud de renovación del documento de autorización de empleo.

Casos en los que el Uscis aplica la prórroga automática a los permisos de trabajo

El Uscis mantiene la posibilidad de acceder a una prórroga automática de hasta 540 días para determinadas solicitudes de renovación recibidas antes del 30 de octubre de 2025, siempre que cumplan los requisitos de elegibilidad.

Quienes solicitaron la renovación antes del 30 de octubre de 2025 y cumplen los requisitos establecidos pueden mantener su autorización laboral durante un máximo de 540 días después del vencimiento del permiso anterior, mientras se resuelve su solicitud.

Según N+ Unvision, esta disposición permite a los beneficiarios mantener activa su autorización laboral y la vigencia de su número de Seguro Social durante el periodo de prórroga. De este modo, los trabajadores que tramitaron su renovación en el plazo indicado evitan la interrupción de sus contratos de trabajo.

En contraste, las solicitudes de renovación ingresadas a partir del 31 de octubre de 2025 quedan exentas de la extensión automática de 540 días. Para estos casos, la autorización laboral concluye en la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta si la agencia no aprobó el nuevo documento.

Uscis: más de 432 mil renovaciones de permisos de trabajo acumulan demoras de al menos seis meses

El gobierno estadounidense creó la extensión de 540 días como una respuesta temporal ante la acumulación masiva de trámites en las oficinas de migración. La medida buscaba proteger a los trabajadores extranjeros mientras las autoridades procesaban los retrasos en la emisión de las credenciales.

En la actualidad, el Uscis acumula aproximadamente 91.000 expedientes que superan un año completo de espera sin resolución oficial Captura de univision

Al 30 de junio de 2026, el Uscis registraba más de 432 mil solicitudes de renovación pendientes desde hacía al menos seis meses, entre ellas más de 91.000 que acumulaban demoras superiores a los 18 meses.

Aunque el reglamento permite enviar la solicitud de renovación hasta 180 días antes del vencimiento del permiso, los plazos de respuesta de la agencia sobrepasan con frecuencia ese margen. Por esta razón, miles de personas que realizaron el trámite con seis meses de anticipación sufren la caducidad de sus documentos sin recibir la nueva tarjeta.

Efectos laborales para los trabajadores y las alternativas ante el vencimiento

Cuando vence el documento de autorización de empleo sin una prórroga válida, el trabajador puede perder temporalmente su habilitación legal para trabajar, aunque su número de Seguro Social continúa vigente. Esta situación impide el desempeño de tareas en empresas y negocios en todo el territorio nacional.

Por ello, abogados de inmigración recomiendan a los usuarios revisar el recibo oficial de entrega del Formulario I-765 para verificar la fecha exacta de ingreso del caso. El documento de notificación confirma si la persona califica para el beneficio de los 540 días o si debe evaluar otras opciones legales.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Para quienes presentaron la renovación después del 30 de octubre de 2025, los especialistas sugieren mantenerse en comunicación constante con sus empleadores. De igual manera, consultar con asesores legales permite identificar alternativas para mitigar el impacto de la pérdida temporal de la autorización laboral.