María Velázquez, periodista venezolana en Nueva York, le pide al ICE que libere a su esposo: “No somos delincuentes”

La periodista venezolana María Velázquez pidió la liberación de su esposo, Germán Machado Guillén, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 13 de octubre frente a su vivienda en Batavia, Nueva York. El técnico informático de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) en Brockport tenía, según su familia y su sindicato, un permiso de trabajo vigente hasta 2029 y una solicitud de asilo pendiente desde 2016.

Qué dijo María Velázquez sobre la detención de su esposo por ICE

La periodista venezolana cuestionó el arresto de Machado y defendió la trayectoria de su familia en EE.UU. En un comunicado difundido por United University Professions, rechazó que las autoridades migratorias tuvieran motivos para detenerlo. “No somos delincuentes, somos buenos ciudadanos que intentamos vivir en paz. Solo queremos vivir seguros”, afirmó Velázquez.

Según el relato de Velázquez, los agentes federales habrían esperado a que Machado saliera de su vivienda para proceder con su arresto Fotomontaje realizado con IA

La comunicadora también hizo referencia a las condiciones de vida que construyeron desde su llegada al país en 2016. “Tenemos una casa aquí. Todos somos profesionales con títulos universitarios. Trabajamos aquí y pagamos impuestos”, sostuvo. Además, aseguró que ICE “no tenía ninguna razón para hacerle esto” a su marido.

Velázquez relató que, según su percepción, los agentes federales esperaron a que Machado saliera de su domicilio para detenerlo. Su vehículo permaneció en el garaje de la vivienda, mientras que su billetera y sus llaves ya no estaban allí.

La llegada de la pareja venezolana a Estados Unidos y su solicitud de asilo

La pareja abandonó Venezuela en 2016 después de que, según el testimonio de Velázquez, el gobierno de Nicolás Maduro la amenazara y hostigara por su actividad periodística.

Machado ingresó legalmente a EE.UU. el 30 de agosto de 2016. Según publicó Times Union, su esposa explicó que ambos recibieron visas de visitante B-2, una categoría destinada a quienes viajan temporalmente al país por turismo.

La familia presentó una solicitud de asilo afirmativo en 2016 que, de acuerdo con Velázquez, permanecía pendiente de resolución al momento del arresto. La periodista defendió el comportamiento de ambos durante ese período y afirmó: “Hemos cumplido con las leyes, hemos hecho todo lo posible”.

Según Velázquez y el sindicato United University Professions (UUP), su esposo también contaba con un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), expedido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), con vigencia hasta 2029.

¿Por qué ICE detuvo a Germán Machado si tenía un permiso de trabajo vigente?

El DHS presentó una explicación diferente sobre la situación migratoria del trabajador venezolano. De acuerdo con las declaraciones de un portavoz de la agencia recogidas por Times Union, Machado había recibido autorización para permanecer en EE.UU. hasta el 27 de febrero de 2017.

El funcionario sostuvo que el venezolano permaneció en territorio estadounidense después del vencimiento de ese plazo sin abandonar el país norteamericano. También explicó que tener una autorización de empleo o una solicitud migratoria pendiente no otorga, por sí solo, estatus legal en EE.UU.

Velázquez cuestionó esa interpretación y sostuvo que ambos habían solicitado asilo, un trámite que, según su testimonio, continuaba bajo revisión del Uscis. El portavoz del DHS aseguró que Machado tendría acceso al debido proceso y permanecería bajo custodia de ICE mientras avanzaran los procedimientos de expulsión.

Kathy Hochul y un congresista reclamaron por el arresto del trabajador universitario en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, intervino públicamente en el caso dos días después de la detención. En un mensaje en redes sociales, describió a Machado como un esposo, padre y empleado estatal respetuoso de la ley, con autorización federal para trabajar hasta 2029.

La gobernadora Kathy Hochul cuestionó la detención del trabajador venezolano y recordó que contaba con autorización federal para trabajar hasta 2029 Captura de X cuenta de Hochul

La mandataria también cuestionó el criterio de las autoridades migratorias: “Donald Trump y el secretario del DHS, Markwayne Mullin, dijeron que solo perseguían a los ‘peores de los peores’. ¿Se referían a alguien como él?”.

Posteriormente, Hochul informó que mantuvo una conversación con Mullin sobre la situación del venezolano y manifestó que la disposición del secretario a dialogar le resultaba alentadora. A los reclamos se sumó el congresista demócrata Joe Morelle, quien el 21 de octubre pidió la liberación inmediata de Machado.

En un comunicado oficial, el legislador sostuvo que el trabajador no tenía antecedentes penales, contaba con autorización federal de empleo y había solicitado asilo junto con su esposa en 2016. Morelle también aseguró que se había comunicado directamente con el DHS y con ICE para exigir su liberación.

La situación migratoria de Germán Machado tras su detención en Batavia

Machado permanecía bajo custodia en el Centro Federal de Detención de Buffalo, ubicado en Batavia, según la información publicada por Times Union el 21 de octubre. En ese momento, el medio indicó que todavía no estaba claro si sus representantes legales habían presentado un recurso de habeas corpus para cuestionar la detención.