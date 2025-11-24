EE. UU. considera las conversaciones con Ucrania como un "significativo paso adelante"

Estados Unidos considera que las conversaciones en Suiza sobre una propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania constituyen un "significativo paso adelante", y reiteró que cualquier acuerdo que se alcance "respetará plenamente" la soberanía de ese país, señaló la Casa Blanca.

Un comunicado conjunto de Estados Unidos y Ucrania publicado por Washington luego de la reunión este domingo en Ginebra refirió que "como resultado de las discusiones, las partes redactaron un borrador de acuerdo de paz actualizado y mejorado".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dirigió una delegación que se reunió este domingo en Ginebra con funcionarios ucranianos y europeos para discutir una propuesta que ponga fin al conflicto que comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio inicialmente hasta el 27 de noviembre a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para responder a su plan de 28 puntos que incluye la cesión de territorio por parte de Ucrania.

Pero el comunicado conjunto de este domingo que menciona un nuevo borrador parece indicar que se realizaron cambios.

"Las conversaciones fueron constructivas, centradas y respetuosas. Se subrayó el compromiso compartido de lograr una paz justa y duradera", señaló el texto.

"Las discusiones mostraron progresos significativos hacia posiciones comunes e identificaron claramente los próximos pasos. Se reafirmó que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y ofrecer una paz justa y sostenible", añadió.

