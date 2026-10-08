EE.UU. acusa a Maduro por torturas y su mujer pide salir de la cárcel de Nueva York

NUEVA YORK.– El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia ‌Flores, fueron acusados el jueves ‌de ⁠un nuevo delito en Estados Unidos que se suma a los de narcotráfico: uso de la tortura contra sus conciudadanos con el fin de mantener su control del poder.

Flores, de ‌69 años, y Maduro, de 63, fueron detenidos por ​el ejército estadounidense el 3 de enero ​en Caracas y trasladados a Nueva York para responder a los cargos de narcotráfico. Su juicio está previsto para el 1° de junio de 2027.

Maduro, quien previamente fue acusado de participar en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos, ahora también enfrenta acusaciones de violaciones de derechos humanos durante su mandato como gobernante de la nación sudamericana rica en petróleo.

El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores saludan tras la ceremonia de investidura para un tercer mandato en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el 10 de enero de 2025 Ariana Cubillos - AP

Maduro “autorizó el uso de la tortura contra individuos específicos y supervisó un sistema diseñado para usar la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medio de represión contra la oposición política”, dice la acusación.

La pareja, añade la denuncia, trató de perpetuarse en el poder “aterrorizando a presuntos opositores mediante persecución y violencia”. Miles de venezolanos, agrega, fueron “acosados, amenazados, arrestados, procesados, agredidos, torturados o asesinados” por personas que actuaban por orden del gobierno que él controlaba.

Las torturas incluyeron descargas eléctricas, golpizas y asfixia. Maduro, según la denuncia, autorizó métodos de tortura y amenazó con matar al hijo de un preso “como una forma de tortura psicológica”.

El expresidente venezolano Nicolás Maduro, a la derecha, escucha mientras su abogado defensor, Barry Pollack, en el centro, se dirige al juez Alvin Hellerstien (que no aparece en la imagen), ante la mirada de la esposa de Maduro, Cilia Flores, en el extremo izquierdo, el jueves 26 de marzo de 2026, en el tribunal federal de Manhattan Elizabeth Williams - FR142054 AP

Maduro y Flores están encarcelados en Nueva York desde principios de enero, cuando fuerzas estadounidenses los sacaron de su casa en Caracas en una redada en plena noche y los trasladaron a Estados Unidos para que enfrenten cargos en su contra.

Ambos se han declarado inocentes en la causa penal iniciada hace años en su contra y en la de numerosos supuestos colaboradores. Ya se enfrentaban a posibles condenas de cadena perpetua si son declarados culpables.

Pedido para Cilia Flores

Este jueves, además, los abogados de Cilia Flores debía comparecer ante el tribunal federal de Manhattan para una audiencia previamente programada. Se prevé que le pidan al juez federal de distrito Alvin Hellerstein ‌prisión domiciliaria para la exprimera dama porque tiene problemas cardíacos.

Sus abogados han pedido que el caso sea desestimado con el argumento de que tienen inmunidad como líder y primera dama de un país extranjero.

Los abogados de Flores, de 69 años, también han argumentado que tiene problemas médicos que no pueden tratarse eficazmente en la cárcel, y que en su lugar se le podría permitir vivir bajo vigilancia las 24 horas en una residencia en Nueva York.

También dijeron que sufrió heridas permanentes cuando fue “arrojada contra una pared o una cómoda” durante la acción militar estadounidense que condujo a su captura. Sus abogados dicen que perdió 11 kilos mientras estaba encarcelada en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn y que le dijeron que podría necesitar una cirugía del corazón. Agregaron que tiene “mareos persistentes, vértigo y falta de aire” y que podría haber sufrido un infarto menor en julio.

El expresidente venezolano Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores PEDRO MATTEY - AFP

Anteriormente, los fiscales se opusieron a la solicitud de libertad bajo fianza. En un escrito judicial, señalaron que Flores representa un “riesgo extremo de fuga y un peligro para el público” si es liberada. También dijeron que ha sido trasladada desde la cárcel para recibir tratamiento en un hospital local cuando se necesitó atención.

El gobierno del presidente Donald Trump defendió la redada para capturar a Maduro como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley”.

Maduro se considera a sí mismo un prisionero de guerra y califica su captura como un secuestro.

Flores fue fiscal general de Venezuela y presidió la Asamblea Nacional antes de convertirse en primera dama. La fiscalía estadounidense afirma que aceptó cientos de ‌miles de dólares en sobornos de un importante narcotraficante. Está acusada de participar en una conspiración de importación de cocaína con su esposo, quien se desempeñó como presidente de Venezuela desde 2013 hasta su captura por fuerzas estadounidenses en enero, aunque Estados Unidos no reconocía su último mandato, cuestionado internacionalmente tras las elecciones de julio de 2024.

Tras la operación del 3 de enero, Estados Unidos aumentó la cooperación con Venezuela, ahora bajo el liderazgo de la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, con quien ha firmado un gran acuerdo para obtener acceso al petróleo venezolano.

Los abogados de Flores dicen que ella no representa ninguna amenaza de fuga porque está “decidida a apoyar a su esposo con su presencia constante”.

Agencias AP y Reuters