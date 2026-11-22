La gobernadora electa de Texas, la demócrata Gina Hinojosa, habló con el presidente Donald Trump sobre seguridad fronteriza y le dijo que los texanos cercanos al Parque Nacional Big Bend prefieren el monitoreo electrónico antes que un muro, según contó en una entrevista con The Texas Tribune.

Qué le planteó Hinojosa a Trump sobre el muro en Big Bend

La conversación ocurrió el sábado 14 de noviembre de 2026 y Hinojosa la calificó de muy positiva.

A la fecha, la gobernadora no precisó si Trump asumió algún compromiso sobre Big Bend.

La gobernadora de Texas afirmó que Trump comprende su compromiso de mantener una frontera segura Sandra Dahdah - ZUMA Press Wire DPA

Hinojosa dijo que contactó a Trump para que tuviera una línea directa con ella y que él expresó su deseo de ayudar a Texas.

Afirmó que Trump comprende su compromiso de mantener una frontera segura.

Explicó que hablaron sobre todo de la frontera y que le planteó que no es igual un muro en Big Bend que en el sur de Texas.

Sostuvo que se puede asegurar la frontera con tecnología y no solo con una barrera física, y dijo que quiere trabajar con Trump en una estrategia adecuada a las necesidades de los texanos.

Qué dijo Hinojosa sobre ICE y las órdenes migratorias de Abbott

Según The Texas Tribune, la gobernadora electa planea revocar una orden del gobernador Greg Abbott que pidió a agencias estatales identificar terrenos públicos para detener migrantes.

Sobre otra orden que exige a agencias estatales ayudar a funcionarios federales a investigar, arrestar y detener a migrantes sin autorización, dijo que debe leer los detalles antes de definirse.

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Hinojosa afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reduce la seguridad y que el estado no debe facilitar lo que describió como el caos que ese organismo generó en Texas.

Dijo que busca medidas de rendición de cuentas, como que no haya agentes enmascarados y que se usen cámaras corporales y de tablero.

Reunión con alguaciles de la frontera de Texas

Hinojosa dijo que se reuniría el 19 de noviembre con alguaciles fronterizos, convocados con ayuda del representante estatal demócrata Richard Raymond, de Laredo.

Según explicó, quiere transmitir que en la frontera nada cambió y que no deben creerse los mensajes de cárteles que buscan lucrar.

Dijo que coordinará con las fuerzas de seguridad locales para conocer sus necesidades.

La gobernadora de Texas afirmó que Trump comprende su compromiso de mantener una frontera segura Redes sociales Rep. Gina Hinojosa

Para tener en cuenta

Hinojosa es gobernadora electa. Asumirá el cargo el 19 de enero de 2027, según The Texas Tribune.

Lo que contó sobre Big Bend no equivale a un acuerdo ni a un cambio anunciado en la política federal.

Revocar las órdenes de Abbott es una intención anunciada. La gobernadora electa dijo que las está revisando.

Texas es un estado fronterizo donde las medidas migratorias tienen consecuencias para familias y comunidades latinas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.