El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el martes 17 de noviembre la segunda ronda de Pop-Up Produce, un programa de distribución gratuita de frutas y verduras para residentes de 60 años o más. La iniciativa del Departamento para el Envejecimiento (NYC Aging) pasará de 10 a 20 puntos de entrega en los cinco condados durante noviembre y diciembre, para enfrentar la inseguridad alimentaria y el aislamiento entre las personas mayores, según informó la alcaldía.

Qué anunció Mamdani sobre los alimentos gratis para adultos mayores

“Nadie debería tener que preocuparse por cómo va a pagar la comida que necesita, pero miles de personas mayores en Nueva York viven con inseguridad alimentaria y aislamiento, especialmente en estas fiestas”, declaró el alcalde Mamdani en el comunicado oficial. La nueva etapa retoma una iniciativa que, de acuerdo con la ciudad, ya distribuyó 24.000 bolsas de productos frescos en agosto pasado.

Los repartos del nuevo programa de reparto de frutas y verduras gratis se harán en centros para adultos mayores, despensas de alimentos y espacios comunitarios; para que también sean un punto de encuentro comunitario Seth Wenig - AP

Los repartos se realizarán en centros para adultos mayores, despensas de alimentos y espacios comunitarios. La ampliación busca acercar los productos a más vecindarios y combinar el acceso a alimentos con lugares de encuentro para una población expuesta al aislamiento social, explicó la administración municipal.

Quiénes pueden acceder y cómo consultar los puntos de distribución

Pop-Up Produce está dirigido a neoyorquinos de 60 años o más. La alcaldía remite a nyc.gov/aging y a la línea Aging Connect, al 212-244-6469, para consultar las fechas, los horarios y las ubicaciones de las jornadas previstas en noviembre y diciembre.

Para los residentes hispanos, existe una vía adicional de acceso: Aging Connect ofrece orientación multilingüe y utiliza servicios de interpretación telefónica. El informe de gestión de NYC Aging correspondiente al año fiscal 2026 señala que esa herramienta permite atender consultas en prácticamente cualquier idioma y conectar a las personas con recursos comunitarios.

Qué otras ayudas alimentarias ofrece Nueva York durante el año

La asistencia municipal incluye una red de más de 300 centros para adultos mayores y espacios asociados. Según NYC Aging, la membresía es gratuita y está abierta a residentes de 60 años o más; estos establecimientos ofrecen comidas, actividades y servicios sociales, con prestaciones que varían según la sede.

Como dimensión de esa red, el informe de gestión fiscal 2026 registra 6.340.477 comidas servidas a 118.712 personas mediante los centros y sus modalidades alimentarias. El documento también describe un programa diferenciado de entrega a domicilio para mayores que permanecen en sus hogares y no pueden preparar sus alimentos.

La Oficina de Política Alimentaria municipal indica que Aging Connect también orienta sobre las agencias que evalúan el acceso a comidas domiciliarias. Durante noviembre y diciembre, esa misma línea funcionará como canal de consulta para localizar las jornadas de Pop-Up Produce anunciadas por la alcaldía.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.