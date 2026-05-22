EEUU imputa a dos chinos por lavado de dinero para cárteles mexicanos

La justicia estadounidense anunció este viernes cargos de lavado de dinero contra ciudadanos chinos, Ruhuan Zhen y Hongce Wu, en beneficio de al menos dos cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los cargos fueron presentados en el Distrito Este de Virginia, informó el Departamento de Justicia.

"De acuerdo a documentos judiciales, desde al menos noviembre de 2016 y hasta abril de 2025, Zhen, Wu y sus co-conspiradores utilizaron una variedad de métodos secretos y clandestinos (...) para blanquear volúmenes sustanciales de ganancias provenientes de narcóticos", explicó un comunicado de prensa.

Sobre ambos acusados pesa una orden de búsqueda y captura.

"Se alega que la conspiración se extendió a lo largo de varios años, con co-conspiradores en Estados Unidos, México, América Latina, China y otros lugares", añadió el texto.

La colaboración entre el crimen organizado chino y mexicano ha sido denunciada en repetidas ocasiones por Washington.

El presidente Donald Trump calificó el año pasado el fentanilo, un opiáceo muy potente que ha inundado el mercado estadounidense, de arma de destrucción masiva, una medida tildada de exageración por México.

La agencia antidrogas estadounidense Dea afirma que los cárteles mexicanos están "en el corazón" de esta crisis de drogas sintéticas en el país.

Washington también acusa a China de exportar los insumos químicos necesarios para la fabricación del fentanilo.