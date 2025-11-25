EEUU optimista sobre impulso para terminar guerra en Ucrania

Funcionarios estadounidenses se mostraron optimistas el martes sobre el impulso para poner fin a la guerra en Ucrania, pero reconocieron que aún quedan puntos conflictivos sobre un plan de Estados Unidos para detener el conflicto que lleva casi cuatro años.

Estados Unidos está presionando a Ucrania para que acepte propuestas que Kiev afirma que conceden demasiado a Moscú.

En ese sentido, la Casa Blanca dijo el martes que los puntos conflictivos en el diálogo con Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra no son "insuperables", pero requerirán más negociaciones.

"Estados Unidos ha logrado un progreso tremendo hacia un acuerdo de paz", publicó en X la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Hay algunos detalles delicados, pero no insuperables, que deben resolverse y requerirán más conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos", agregó.

El diálogo entre el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, y delegados rusos sobre el plan estadounidense avanza, según su portavoz.

Este lunes y martes "el secretario Driscoll y su equipo han estado en discusiones con la delegación rusa para lograr una paz duradera en Ucrania", dijo el teniente coronel Jeff Tolbert, portavoz de Driscoll.

"Las conversaciones van bien y seguimos siendo optimistas", agregó.

Driscoll iba a reunirse el martes con una delegación rusa en Abu Dhabi, informaron medios estadounidenses y británicos, días después de conversaciones con Ucrania en Ginebra destinadas a poner fin al conflicto.

Varios medios estadounidenses indicaron el martes que un funcionario estadounidense dijo que Ucrania aceptó un acuerdo de paz.

"Driscoll ha estado muy involucrado en este proceso de paz en los últimos días", dijo un funcionario estadounidense al Financial Times, que no lo identificó.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ni confirmó ni negó las reuniones.

El plan estadounidense, originalmente compuesto por 28 puntos, vería a Ucrania ceder efectivamente sus regiones orientales de Donetsk y Lugansk a Rusia y reducir el tamaño de su ejército, demandas que Kiev ha considerado inaceptables.

