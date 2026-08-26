EE.UU. pone en pausa las citas para visas de inmigrante para solicitantes de todo el mundo

WASHINGTON.– El gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, puso en pausa las citas para visas de inmigrante para solicitantes de todo el mundo, en el marco de la ofensiva contra la inmigración que lleva adelante la gestión del magnate desde su regreso a la Casa Blanca.

Un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos (Departamento de Estado, por sus siglas en inglés) dijo el martes que el organismo puso en marcha una iniciativa de capacitación a nivel global en todas las embajadas y consulados estadounidenses del mundo, y que las citas para los servicios de visas serán reagendadas para adaptarse a la capacitación.

Personas llegan a una oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en Miami Wilfredo Lee - AP

Trump ha impulsado una agresiva campaña de deportaciones y una ofensiva contra la inmigración que incluye la revocación de visas y tarjetas de residencia permanente (conocidas como green cards), así como el rechazo de solicitudes por diversos motivos, entre ellos las opiniones políticas y las protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel, aliado de Estados Unidos, en Gaza.

El presidente norteamericanas sostiene que estas medidas buscan mejorar la seguridad interna.

No obstante, la ofensiva del magnate ya ha sufrido algunos reveses judiciales. El viernes, por ejemplo, un juez estadounidense anuló una medida del gobierno de Trump que suspendía la emisión de visas de inmigrante a solicitantes de 75 países, al considerar que la política excedía las facultades legales del secretario de Estado, Marco Rubio.

Ofensiva contra la inmigración

El Departamento de Estado no precisó detalles sobre la capacitación ni su duración, más allá de señalar que el objetivo es ayudar a los funcionarios consulares a identificar a los solicitantes que puedan convertirse en una carga para el sistema de beneficios públicos de Estados Unidos y garantizar que la evaluación de los pedidos de visa se realice de manera “exhaustiva y coherente”.

La suspensión de las citas para visas había sido informada anteriormente por el Financial Times, que señaló que los solicitantes de visas de inmigrante que tenían entrevistas programadas en embajadas y consulados estadounidenses recibieron correos electrónicos en los que se les informaba que sus citas serían reprogramadas y que recibirían una nueva notificación con la fecha correspondiente.

Trump interviene en un acto de inicio del curso escolar político en la Casa Blanca, en Washington Alex Brandon - AP

La ofensiva migratoria de Trump ha sido ampliamente condenada por organizaciones de derechos humanos, que la consideran discriminatoria y contraria a las garantías de libertad de expresión y debido proceso. Las organizaciones también sostienen que las medidas han generado un clima de inseguridad en Estados Unidos, especialmente para las minorías étnicas, que han expresado preocupación por posibles casos de perfilamiento racial.

Aunque Trump hizo campaña en 2024 con la promesa de frenar la inmigración ilegal, su gobierno también ha dificultado la inmigración legal, por ejemplo, mediante la imposición de nuevas y costosas tasas a los solicitantes de determinadas visas de trabajo.

El martes, el Departamento de Estado anunció que revocaría las visas de negocios y turismo de un gran número de extranjeros que solicitaron asilo en Estados Unidos. La Casa Blanca dio a entender en una publicación en X que “hasta 200.000 visas” se verían afectadas y afirmó que sería la “mayor revocación masiva de visas de la historia”.

Set to revoke up to TWO HUNDRED THOUSAND visas 🔥 pic.twitter.com/K0mnxpXvla — The White House (@WhiteHouse) August 25, 2026

“Estamos colaborando con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, declaró a la AFP el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmando informaciones de prensa.

“Obtener una visa con el fin de solicitar asilo constituye fraude, lo cual es motivo para la revocación”, agregó Pigott.

El Departamento de Estado no confirmó la cifra presentada por la Casa Blanca, pero tampoco la ha desmentido. El organismo subrayó que el proceso se llevará a cabo “de manera progresiva”.

Trump habla con invitados durante un acto en la Casa Blanca, en Washington Matt Kaminsky - ZUMA Press Wire DPA

En la misma línea, esta semana el gobierno de Trump dio además un nuevo paso para convertir en permanente una tasa de más de 100.000 dólares aplicada a las visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente calificados, una medida que afecta especialmente a empresas de tecnología, universidades y centros de investigación y que actualmente está bloqueada por los tribunales.

El Departamento de Estado publicó el lunes una propuesta de reglamento que establece una tarifa de 103.265 dólares para determinadas nuevas visas H-1B. La norma, publicada formalmente el martes en el Registro Federal, abrió un período de 30 días para comentarios públicos. Si supera ese proceso, podría quedar finalizada antes de fin de año.

Agencias AFP y Reuters