EE.UU. retira ayuda militar a Europa y Medio Oriente para apoyar a aliados de Trump en América Latina

WASHINGTON.– Estados Unidos anunció este martes el retiro de decenas de millones de dólares en asistencia militar a países de Europa y Medio Oriente para apoyar a gobiernos de derecha en América Latina.

El Departamento de Estado notificó al Congreso que reasignará 52 millones de dólares en financiamiento militar extranjero de Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Colombia, Ecuador y Perú la semana pasada y les prometió más apoyo en momentos en que el gobierno de Donald Trump prioriza las Américas en su política exterior, con el énfasis en combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal, así como en revertir la creciente competencia de China en la región.

El secretario de Estado, Marco Rubio, junto a la presidenta Keiko Fujimori en la visita del funcionario a Perú el 10 de septiembre Martin Mejia - AP

Se trata apenas de la más reciente de una serie de medidas que han reducido ya sea el dinero o los despliegues militares en Europa, en respuesta a las quejas de Trump de que los aliados europeos de la OTAN no gastan lo suficiente de su presupuesto en defensa. Tanto Macedonia del Norte como Eslovaquia son miembros de la OTAN.

También ocurre mientras la administración ha puesto especial atención en el hemisferio occidental, alineándose estrechamente con gobiernos de derecha, al tiempo que Trump celebra una renovación de la Doctrina Monroe, la idea del siglo XIX según la cual Estados Unidos debe dominar el continente americano.

El financiamiento militar extranjero proporciona a los países receptores dólares de los contribuyentes de Estados Unidos para que puedan comprar equipo militar a contratistas de defensa también estadounidenses.

Seguridad y competencia china

El Departamento de Estado indicó que los fondos se utilizarían para “combatir el narcoterrorismo en nuestro patio trasero y seguir protegiendo al Canal de Panamá”, y añadió que el hemisferio occidental ha sido descuidado por parte de Estados Unidos en cuanto a asistencia militar.

Un grupo de trabajadores realizan labores de mantenimiento en las esclusas de Pedro Miguel del Canal de Panamá Matias Delacroix - AP

“Estos fondos impedirán que los adversarios establezcan puntos de apoyo estratégicos en nuestro hemisferio”, señaló además el departamento en una crítica velada a China, que ha buscado aumentar su presencia en América Latina.

El traslado del dinero no elimina el financiamiento militar extranjero para Túnez, Irak, Macedonia del Norte o Eslovaquia, aunque no se sabe el monto exacto que permanecerá para esos países.

El Departamento de Estado sostuvo, sin embargo, que la distribución actual del financiamiento “no se alinea con la priorización” del hemisferio occidental por parte de la administración.

Trump anunció a fines de abril que barajaba la posibilidad de retirar algunas tropas estadounidenses de Europa, con recortes en Alemania, Italia y España, alegando la falta de colaboración en su esfuerzo militar contra Irán.

El presidente ecuatoriano y estrecho aliado de Trump, Daniel Noboa, habla en una cumbre internacional (Archivo) Patricio Teran - AP

Tras anunciar los recortes en Alemania y ser consultado por los otros dos países, respondió: “Probablemente. ¿Por qué no iba a hacerlo? Italia no nos ha ayudado en absoluto y España ha sido horrible, absolutamente horrible".

Trump se mostró específicamente molesto por el rechazo de los europeos a usar la fuerza para liberar el estrecho de Ormuz, cuyo paso quedó cerrado por Irán como medida de presión contra Estados Unidos por la ofensiva armada.

“Es la OTAN. No es ni siquiera una cuestión de lo malos que sean. Sería otra cosa si lo hubieran dicho con cortesía”, dijo Trump sobre la renuencia de los europeos.

“Miren el nivel de ayuda que están brindando a Ucrania. Han causado un desastre en Ucrania: un caos total. Lo increíble es que han usado el estrecho de Ormuz, mientras que nosotros no lo usamos”, subrayó, aludiendo a que el paso beneficia más a los europeos que a su país.

Agencias AP y ANSA