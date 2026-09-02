Trump envía un mensaje a Irán y dice que el estrecho de Ormuz debería llevar su nombre

En medio de la nueva escalada de tensión entres Estados Unidos e Irán, tras los bombardeos lanzados en las últimos horas, el presidente Donald Trump propuso este miércoles cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por “estrecho de Trump”, en momentos en que ese paso marítimo se encuentra en el centro del conflicto.

“Ahora que ya lo tenemos bajo control de Estados Unidos, ¿¿¿podríamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por Estrecho de Trump??? Como el propio Estados Unidos, será más ‘sexy’ que nunca”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social Truth Social.

Las palabras de Trump llegaron luego de que el Ejército de Estados Unidos lanzara una nueva oleada de ataques sobre Irán tras varias semanas de cese el fuego en Medio Oriente.

El nuevo intercambio de fuego entre Teherán y Washington es el más grande reportado desde julio. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) fue el encargado de confirmar el inicio de la operación sobre Teherán y su “exitoso” resultado.

A través de su perfil en Truth Social, Trump aseguró que sus fuerzas estaban atacando “objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz”. Calificó la operación de “grande y poderosa”, y afirmó que se trataba de una represalia por el intento de Irán de colocar minas en esa vía marítima.

En relación a los ataques por parte del régimen iraní, la cadena Al Jazeera detalló que Bahréin interceptó drones lanzados por la Guardia Revolucionaria. Así, además de Jordania, Irak y Bahréin, la escalada de Teherán también sumó como uno de sus objetivos a Kuwait, donde el Ejército local indicó que “interceptaron drones por parte de los sistemas de defensa”.

Truth de Trump

A diferencia de los últimos ataques que habían dilatado el cese del fuego en los últimos meses, los de este martes tuvieron una impronta más importante. Según los informes iniciales, fueron mucho más amplios e intensos, y funcionarios iraníes afirmaron que hubo cinco civiles muertos durante un casamiento, destacó el medio estadounidense.

Según detalló el Centcom, la ofensiva estadounidense comenzó a las 12 del mediodía de Washington. El ente militar sostuvo que la operación fue lanzada en respuesta a “recientes intentos de agresión” de la Guardia Revolucionaria contra el tráfico marítimo comercial en el estrecho y contra personal estadounidense.

Esta nueva escalada en Medio Oriente se da en un marco de presión económica impulsada por la Casa Blanca. El mes pasado, Trump pareció virar hacia el uso de sanciones y su gobierno prometió un “Día D económico” contra Irán, un país que lleva casi cinco décadas bajo fuertes restricciones. Su gobierno sostiene que la presión económica terminará por llevar a Teherán a un punto de quiebre.

Represalia iraní

La Guardia Revolucionara del régimen iraní arremetió contra bases militares estadounidenses en diferentes países del golfo pérsico en Medio Oriente. El grupo declaró haber lanzado misiles contra una base militar estadounidense en Jordania y almacenes de equipo militar estadounidense en Irak, cuyos puntos a atacar eran un “centro de mantenimiento” y un “aerostato de vigilancia”, informó el diario The New York Times. De esta forma, Teherán cumplió con la promesa anunciada el lunes sobre “fuertes represalias” a las embestidas de la gestión de Trump.

Desde Teherán quien tomó la voz cantante fue el general Yadollah Javani. A partir de la reconstrucción realizada por la agencia Tasnim, el funcionario de la Guardia Revolucionaria se dirigió a los países árabes exigiéndoles que expulsaran a las fuerzas estadounidenses o se enfrentarían a una aplastante respuesta militar. “Es mejor expulsar a los estadounidenses de sus países y recuperar las bases”, remarcó Javani.