La ley es clara: piden devolver a Estados Unidos a una migrante deportada a Nicaragua por el ICE en Texas

Un juez federal de Houston, en Texas, ordenó al gobierno de Estados Unidos tomar medidas para traer nuevamente al país norteamericano a Marcela Linda Arias, una mujer que fue deportada a Nicaragua por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a finales de junio. La decisión se produjo después de que su defensa argumentara que la expulsión se realizó mientras existía un procedimiento migratorio pendiente.

El caso de la migrante deportada a Nicaragua por el ICE que debe volver

Arias había vivido durante casi 15 años en Houston y buscaba reabrir su expediente ante el tribunal de inmigración bajo su condición de sobreviviente de violencia doméstica. De acuerdo con el relato de su abogado, Javier Rivera, a Houston Chronicle, la presentación de esa solicitud debía detener automáticamente la ejecución de la orden de deportación.

Arias, quien ha residido en Texas por 15 años, fue expulsada por las autoridades migratorias a pesar de tener una solicitud pendiente para reabrir su caso

La corte de inmigración aprobó la petición un día después de que Arias fuera enviada a Nicaragua. De esta manera, su proceso quedó nuevamente abierto y pendiente de resolución.

Para su defensa, este hecho demuestra que la deportación se llevó a cabo cuando el ICE debía esperar el resultado del procedimiento. “Lo sabían y, aun así, decidieron deshacerse de ella”, dijo Rivera.

El juez ordenó el retorno de la mujer deportada por el ICE

El juez de distrito David Hittner concedió una orden de restricción temporal y ordenó su regreso a EE.UU. tras concluir que Arias podría sufrir un perjuicio que no podría repararse posteriormente si permanecía fuera del territorio estadounidense. La decisión también consideró la proximidad de su próxima audiencia migratoria, programada para el 15 de septiembre.

La resolución exigió además que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comunique al tribunal las acciones emprendidas para concretar el regreso de Arias. El gobierno federal tenía que informar sobre esas gestiones dentro del plazo establecido por el magistrado antes de la audiencia migratoria de la mujer deportada.

El magistrado determinó que la deportación fue irregular y que la mujer enfrentaría un daño irreparable si no regresaba para su próxima audiencia en la corte Imagen creada con IA

“El DHS no respondió dentro del plazo de 10 días y luego tampoco presentó una apelación sobre esa moción. Se trata de una persona que estaba amparada por una ley y fue devuelta en violación de la misma”, dijo Rivera.

Por su parte, el abogado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), Nicholas Sabin, sostuvo que la expulsión había sido realizada conforme a la ley. El representante del gobierno argumentó, según lo retomado por Houston Chronicle, que la solicitud de reapertura presentada por Arias no podía producir el efecto señalado por la defensa debido a una petición diferente que fue rechazada años atrás.

El regreso de migrantes deportados por el ICE tiene pocos precedentes

El caso de Arias se encuentra entre los pocos procesos conocidos en los que un tribunal ordena al gobierno estadounidense gestionar el regreso de una persona que ya fue deportada, aunque el ICE no mantiene estadísticas específicas sobre cuántas personas expulsadas volvieron posteriormente al país norteamericano por esta vía.

Así fue el reencuentro del salvadoreño Kilmar Ábrego García con su familia en Estados Unidos

Uno de los antecedentes más conocidos es el de Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño que fue expulsado a El Salvador pese a contar con una protección judicial que impedía su deportación a ese país. Tras su deportación, regresó posteriormente a EE.UU. como consecuencia de órdenes judiciales respaldadas por la Corte Suprema.

La defensa de Arias consideró que su situación plantea un problema similar sobre los límites que tienen las autoridades migratorias cuando existe una protección o un procedimiento judicial vigente.