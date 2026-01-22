EEUU sanciona a cinco ciudadanos y empresas de Costa Rica acusados de narcotráfico

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra cinco costarricenses y cinco empresas del país centroamericano, a las que acusa de narcotráfico y lavado de dinero.

Los sancionados son Luis Manuel Picado Grijalba, alias "Shock", y su hermano Jordie Kevin, alias "Noni", así como la esposa de "Shock", Estefanía McDonald, su madre, Anita Yorleny, y el principal ejecutor del grupo, Tonny Alexander Peña.

"Shock y Noni se consolidaron como dos de los traficantes de cocaína más prolíficos en Costa Rica gracias a su contacto directo con proveedores de cocaína en Colombia", informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Ese contrabando de drogas se centraliza en el puerto de Moín, en Limón (costa atlántica), donde están domiciliadas las empresas afiliadas al grupo delictivo, como la Asociación de Líderes Limoneses del Sector Pesquero y Magic Esthetic Salon.

La esposa de "Shock" y su madre utilizaban esas empresas para lavar dinero.

"Todos los bienes y los intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)", explicó el texto.

La OFAC designó en los últimos años a los costarricenses Gilbert Hernán de Los Angeles, Celso Manuel Gamboa y Edwin Danney Lopez Vega como narcotraficantes asociados a esta red.