EE.UU. sanciona a dos brasileños y a empresas presuntamente vinculadas a la banda PCC

El gobierno estadounidense anunció este miércoles sanciones contra dos brasileños y empresas presuntamente vinculadas a la banda criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), que fue designada recientemente como organización terrorista.

Victor de Oliveira Shimada, basado en San Pablo, y su secretaria, Stella Nunes Henrique de Oliveira, son acusados de lavar decenas de millones de dólares que el PCC generó en varias ciudades de EE.UU.

Ese dinero regresó a Brasil mediante redes de criptomonedas, según el comunicado de la Ofac del gobierno estadounidense.

"Shimada, radicado en San Pablo, ha sido un vínculo clave entre los operativos del PCC con base en Florida y los traficantes de drogas extranjeros", aseguró el comunicado.

El Departamento del Tesoro explicó que Shimada estuvo en arresto domiciliario brevemente a principios de año porque una de sus empresas, Victory Trading, fue acusada de lavado de dinero procedente de un club de fútbol.

Su secretaria, Stella Nunes Henrique de Oliveira, "actuó como intermediaria para la recogida de grandes cantidades de efectivo, proporcionando servicios logísticos esenciales" a la supuesta red delictiva, según el comunicado.

La Ofac, que pertenece al Departamento del Tesoro, designa a las empresas Victory Trading, Pixwave y Wave, en San Pablo, como integrantes de la red, así como la empresa portuguesa Avenidas Flutuantes, que pertenece supuestamente a Shimada.

"Como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes y los intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en EE.UU., o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la Ofac", señaló el comunicado.

Los sancionados tampoco pueden acceder a servicios vinculados con el sistema financiero estadounidense.

Washington designó el 28 de mayo al PCC y a la banda Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas, a pesar de la oposición del gobierno brasileño.