El auxiliar de vuelo que se volvió viral por su histriónica demostración de seguridad a bordo

En ocasiones, los pasajeros pasan por alto las indicaciones de los auxiliares de vuelo, dado que es información que ya conocen, sobre todo para quienes viajan a menudo. No obstante, un azafato llamó la atención de todo un vuelo días atrás por la manera en que explicó a la cabina cómo colocarse el chaleco salvavidas en caso de una emergencia. Todos estuvieron atentos a su exposición, ya que la hizo de una manera muy poco común: como si estuviera en una obra de teatro, con movimientos y muecas exageradas. La situación despertó el interés y el asombro de los pasajeros.

El video se compartió este jueves en la cuenta de TikTok @juicephhh. El clip, de apenas 20 segundos, cobró gran popularidad entre la comunidad virtual, hasta el momento se reprodujo más de 1.7 millones de veces y tiene cientos de comentarios. En las imágenes, se ve al auxiliar colocarse un chaleco salvavidas mientras se escuchan las instrucciones: “Envuelva la correa alrededor de su cintura, sujete la hebilla. Tire de la correa y active el chaleco, tirando firmemente de las pestañas rojas o soplando en los tubos de ambos lados. No infle su chaleco dentro de la aeronave. Una luz de localización se encenderá automáticamente”.

Mientras la voz explica, el auxiliar de vuelo hace una rutina de baile con movimientos exagerados, que acompaña con gesticulaciones también extravagantes. En ningún momento emite algún sonido, se limita a expresarse a través de la mímica. Una vez que finaliza la explicación, se mencionan las dos salidas de emergencia que tiene el avión. En ese momento, se desliza a la izquierda y desaparece del ‘público’.

Un auxiliar de vuelo montó una coreografía teatral para explicar el uso del chaleco salvavidas

Los pasajeros permanecieron callados durante toda su presentación, solamente se escucha una pequeña risa por parte de una mujer. Esto llamó la atención a los usuarios, quienes comentaron que ellos no hubieran logrado contener las carcajadas. “¿Cómo no se rió la gente? Yo estaría gritando de risa”; “¿Por qué nadie se ríe? Esto es muy gracioso”, escribieron. Otros elogiaron sus movimientos y aseguraron que de esa manera sí prestarían atención a los auxiliares de un vuelo. “Así sí entiendo lo que dice el piloto”; “Esa es la única forma en la que pongo atención y recuerdo las instrucciones”; “Normalmente no miro a los azafatos, pero estaría completamente atento si esto pasara en mi avión”; “Nunca veo esto (la explicación del uso del chaleco), pero de esa manera sí lo observaría. Necesita un aumento”; reconocieron.

Los pasajeros se mantuvieron atentos a las acciones del azafato Unsplash

Chaleco salvavidas, uno de los objetos más robados en los aviones

El auxiliar del vuelo hizo un esfuerzo extra para explicar a los pasajeros la manera de usar el chaleco salvavidas. Sin embargo, su rutina podría ser en vano en algunas ocasiones, ya que estos objetos suelen ser robados, lo cual impide que sean usados por quienes podrían necesitarlos en una emergencia.

Esta información fue revelada por el auxiliar Ryan Gray en una columna para el diario The Sun. Gray comentó que su trabajo no solo consiste en dar atención médica de urgencia o servir bebidas y alimentos a los pasajeros, sino también en evitar cualquier tipo de robos en el interior. Aunque las mantas o quizás las almohadas no sean tan fundamentales, el mayor inconveniente es el robo de chalecos salvavidas, práctica que, desde su experiencia, se volvió común y que pone en peligro a quienes abordan las aeronaves de manera inmediata, como en una escala, ya que no hay oportunidad de reponer lo faltante.

