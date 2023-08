escuchar

Lionel Messi no es solo una máquina de hacer goles, levantar trofeos y romper récords, sino también de generar todo tipo de reacciones entre sus fans, quienes lo aplauden y celebran cada gesto o hazaña que hace. El Diez vive un momento de ensueños en los Estados Unidos junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. El sábado ganó su primera final con el Inter Miami, en un agónico partido que se definió desde los 12 pasos y lo disfrutó a lo grande. No obstante, fue la revelación de un inesperado talento que solo unos pocos conocían, y dejó boquiabiertos a los usuarios de las redes. Pero, para sorpresa de estos, esta habilidad no tiene que ver precisamente con el balón.

El sábado Las Garzas se consagraron campeonas de la Leagues Cup en Tennessee. Se enfrentaron contra Nashville SC y fue La Pulga quien le dio la ventaja parcial a su equipo. El partido se igualó y terminó definiéndose con una agónica tanda de penales que terminó 10 - 9 a favor de Inter Miami. Si bien los festejos revolucionaron las redes, hubo un momento en particular que generó sensación, pero que tuvo lugar fuera del campo de juego, más precisamente en la rueda de prensa que se realizó el jueves antes del partido.

Leo Messi ganó su primer título con Inter Miami; en solo 7 partidos convirtió 10 goles CHANDAN KHANNA - AFP

En las redes se viralizó el momento en el que el capitán del equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino ingresó a la rueda de prensa. Lo hizo con una camiseta de Inter Miami y tras exhibirla, dejó completamente desconcertado con su talento: con solo dos movimientos dobló la casaca y la dejó prolijamente acomodada en la mesa antes de sentarse y comenzar a responder las preguntas.

Los usuarios de X, tal como ahora se llama Twitter, no pudieron evitar reaccionar ante el inesperado talento de su ídolo, que demostró que no solo es crac con la pelota de fútbol ni con sus gestos inesperados que emocionan a más de uno, sino también con el arte del doblado de remeras. “Mejor técnica de doblado de ropa”; “No puedo mentir, Messi podría estar en el debate por el mejor doblador de ropa de todos los tiempos”, fueron algunos de los comentarios.

Messi sorprendió a todos con su talento para doblar la camiseta de Inter Miami (Twitter: @thenchipz)

“Messi es bueno en todo, hasta para doblar la remera”; “Messi hace todo bien, mirá cómo dobla la camiseta en un solo movimiento, yo necesito ver un tutorial en YouTube”, comentaron otros usuarios. Sin duda alguna, el campeón del mundo siempre tiene un haz bajo la manga y nunca deja de deslumbrar. ¿Cuál será su próxima sorpresa?

El mensaje de Lionel Messi tras ganar la Leagues Cup con Inter Miami

Tras consagrarse con su nuevo equipo y levantar su trofeo número 43, Leo igualó a Dani Alves como los máximos ganadores de la historia del fútbol. En solo siete partidos convirtió 10 goles y dejó en claro que el triunfo ante Nashville SC fue uno muy significativo en su carrera. Tras festejar con su familia y sus compañeros en el campo de juego, hizo un conmovedor posteo en Twitter que demostró, una vez más, la humildad del más grande.

El posteo de Leo Messi tras consagrarse con el Inter Miami Instagram @leomessi

“¡Campeones! Muy felices de conseguir el primer título de la historia de este club. El trabajo y compromiso de todos lo hizo posible. Ojalá esto solo sea el principio... ¡Vamos Inter Miami!”, escribió el campeón del mundo y su posteo tuvo casi 10 millones de Me Gusta.