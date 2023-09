escuchar

Tanto residentes como visitantes en Florida, Estados Unidos, deben saber que hay dos ocasiones en el año en las que se tiene que cambiar la hora como parte de una medida que permite aprovechar al máximo la luz natural y ahorrar energía. Este ajuste lo aprecian especialmente aquellos que disfrutan de actividades al aire libre, como hacer deportes o simplemente pasear.

¿Se adelanta o atrasa el reloj en Florida?

Previo a la llegada del verano boreal, los relojes se adelantan para tener una hora adicional de luz solar a la tarde. Según los impulsores de la medida, que se hizo oficial en 1966, ayuda a reducir el consumo de electricidad, ya que se aprovecha más la iluminación natural y se requiere menos energía para alimentar las fuentes de luz artificial en los hogares.

No obstante, en la segunda mitad del año llega un momento en el que esto se debe revertir. En Florida y la mayor parte de EE.UU., el otro cambio de horario es cada primer domingo de noviembre. A las 2 hs (madrugada) de este día los relojes deben ajustarse al atrasar una hora, es decir, volverán a marcar la una. En 2023, esto se debe realizar las primeras horas del domingo 5 de noviembre, la fecha en la que oficialmente se dará por terminado el horario de verano de este año.

La mayoría de los dispositivos electrónicos hacen el ajuste de horario de forma automática Markus Spiske / Unsplash

Esta tradición de adelantar y retrasar nuestros relojes, que genera una especie de “viaje en el tiempo”, tiene raíces históricas que se remontan a la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando se implementó como una medida para conservar los recursos energéticos de Estados Unidos y otras potencias europeas durante el conflicto, según una crónica del sitio WebExhibits, del Instituto para el Progreso Educativo Dinámico (IDEA, por sus siglas en inglés).

Cabe mencionar que cuando cambia la hora en Florida y en el resto del país, la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos, como teléfonos móviles y computadoras, cambian automáticamente el horario. Sin embargo, aún es importante verificar que los relojes analógicos o dispositivos más antiguos estén configurados correctamente, lo cual se recomienda hacer la noche previa, antes de ir a dormir.

Es recomendable ajustar los relojes analógicos la noche previa antes de ir a dormir

¿Dónde no cambia la hora en EE.UU.?

Con el paso de los años, el cambio de hora en Estados Unidos ha sido motivo de discusiones entre defensores y críticos de la medida. Por un lado, algunos argumentan que el llamado Daylight Saving Time es una buena medida para reducir el consumo de energía eléctrica y proporciona más tiempo para actividades al aire libre. No obstante, detractores señalan que estas modificaciones en la medición del tiempo pueden afectar negativamente el reloj biológico de las personas, con trastornos del sueño y otros problemas de salud.

En todo EE.UU. algunos gobiernos estatales y legisladores presentaron propuestas de ley para terminar con la obligación de los cambios. En octubre de 2022, había por lo menos 19 estados con leyes o resoluciones respecto a este tema. Pese a que estas iniciativas no se aplican a nivel nacional debido a que no tienen la aprobación del Congreso, hay lugares en los que no se cambia la hora, como Hawái y la mayor parte de Arizona.

En la mayoría de los países de Europa Occidental, incluidos los miembros de la Unión Europea, el horario de verano se mantiene hasta la actualidad y los ajustes varían ligeramente respecto de lo que sucede en EE.UU., dado que se realizan el último domingo de marzo y el último domingo de octubre.