Es azafata y revela por qué los pasajeros de un avión nunca deben quedarse dormidos antes de despegar: “Es crucial”

Una azafata y creadora de contenido en redes sociales reveló la razón por la que los pasajeros de un avión nunca deben quedarse dormidos antes de despegar. La profesional explicó en un video las cosas que, como asistente de vuelo, recomienda no hacer, lo que ha generado una serie de preguntas y miles de reacciones.

Ale Pedroza, conocida en las redes sociales como Wonderfully Ale, es una asistente de vuelo que reside en Orlando, Florida. En la red social china suma más de 47.500 seguidores, con quienes comparte consejos para viajes. Hace unas semanas publicó un clip que acompañó con la frase: “Qué no hacer en un avión”, y logró captar la atención, al lograr acumular más de 636 mil visualizaciones.

La azafata vive en Orlando y tiene una década de experiencia como azafata TikTok @wonderfullyale

Una azafata revela por qué no se recomienda dormir durante el despegue

Como azafata, la usuaria de la plataforma compartió algunos consejos para los pasajeros en un vuelo. El primero, explicó, es intentar no quedarse dormido antes del despegue. “Sé que viajar puede ser agotador y, a veces, lo único que quieres es subirte a un avión e irte directamente a dormir”, indicó Pedroza en el clip. Sin embargo, se trata de una acción que podría traer consecuencias.

“No solo no es bueno que tus oídos ‘se duerman’ antes del despegue, sino que también debes recordar que el rodaje es una de las fases más cruciales de los vuelos. Hay que asegurarse de estar completamente consciente y despierto en caso de una emergencia o en caso de evacuación”, comentó la azafata, que recibió cientos de comentarios al respecto.

La profesional, con diez años de experiencia en la industria, señaló que, en ocasiones, ella también ha tenido esta práctica, pero reconoció que es importante ser más conscientes de las posibles consecuencias.

A su vez, entre otros de sus otros consejos, instó a no consumir alcohol, aunque sea propiedad del propio pasajero. “Va en contra de las reglas federales llevar su propio alcohol, porque debemos asegurarnos de que esté bebiendo de manera responsable. Es una normativa nacional, no una cuestión de aerolíneas”, indicó Pedriza

Por último, cerró con otras de sus recomendaciones. “Una de las más obvias es no caminar descalzo en ninguna aerolínea ni en ningún avión. Si decides quitarte los zapatos en tu asiento, esa es una historia diferente, pero no entres al baño descalzo. Nunca sabes lo que estás pisando y el suelo no siempre es el más limpio”, dijo.

Por qué los pasajeros de avión no deben quedarse dormidos antes de despegar: lo que dicen los expertos

La farmacéutica Angela Chalmers de Boots, una cadena de farmacias y minoristas de salud y belleza que opera en el Reino Unido, explicó para Daily Express: “Un cambio rápido de altitud afecta la presión del aire en el oído. Esto provoca un vacío en las trompas de Eustaquio que hace que los oídos se sientan bloqueados y suenen apagados”. “Trate de no dormir durante el despegue y el descenso, ya que no tragará con tanta frecuencia y esto puede provocar que se le obstruyan los oídos”, agregó.

La razón por la que los pasajeros de avión no deben quedarse dormidos antes de despegar

MedlinePlus precisa en su sitio web que “si la trompa de Eustaquio (una conexión entre el oído medio y la parte posterior de la nariz y la parte superior de la garganta) está bloqueada, la presión del aire en el oído medio es diferente a la presión en el exterior del tímpano”, lo que puede causar un barotraumatismo, una lesión que suele ocurrir con los cambios de altitud, como volar, bucear o conducir en una montaña.

