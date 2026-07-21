Trayectoria de la tormenta tropical Bertha y qué zonas de Florida están bajo vigilancia hoy

La Tormenta Tropical Bertha continuará desplazándose por el norte del Golfo de México con lluvias intensas sobre la costa de Florida, Alabama y Louisiana. Además, un potente sistema frontal impulsará tormentas severas, inundaciones repentinas y la posibilidad de tornados desde el valle de Ohio hasta el Noreste

Bertha avanza por el golfo: zonas de Florida bajo vigilancia y riesgo de inundaciones

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), la Tormenta Tropical Bertha continuará moviéndose lentamente hacia el oeste, sobre el borde del norte del Golfo de México y mientras avanza al sur del Panhandle de Florida en dirección al sureste de Louisiana durante las próximas horas.

Satélite de la NOAA hoy

Aunque el núcleo principal del sistema permanecerá mayormente sobre las aguas del golfo, sus bandas exteriores favorecerán episodios de lluvias capaces de provocar inundaciones repentinas aisladas en sectores costeros durante este martes y el miércoles.

Según informó FOX Weather, el ciclón tropical se fortaleció tras haberse formado el lunes en el noreste del golfo. Durante la mañana del martes, el centro se ubicaba unas 100 millas (160 km) al sur-suroeste de Panama City, Florida.

Presentará vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (85 km/h) y avanzará lentamente hacia el noroeste a apenas dos millas por hora (3 km/h).

Las advertencias por tormenta tropical permanecerán vigentes desde la frontera entre Alabama y Florida hasta la parroquia de Jefferson-Plaquemines, en Louisiana, donde se esperan condiciones propias de una tormenta tropical durante las próximas 36 horas.

Además, se mantendrán vigilancias para otros sectores de la costa, entre las que se incluyen áreas cercanas a Nueva Orleans, el Lago Pontchartrain y el Lago Maurepas.

La marejada ciclónica también representará una amenaza. En algunos sectores de la costa inmediata, el aumento del nivel del mar podría alcanzar entre uno y tres pies (0,3 y 0,9 metros), mientras que, en las zonas bajo vigilancia, el ascenso del agua podría situarse entre dos y cuatro pies (0,6 y 1,2 metros).

De acuerdo con el NHC, la trayectoria prevista mantiene a Bertha desplazándose lentamente hacia la costa norte del golfo durante varios días.

Los modelos meteorológicos muestran una mayor coincidencia respecto de un eventual ingreso a tierra en el sureste de Louisiana durante el miércoles, aunque todavía existe la posibilidad de que el centro del sistema se acerque más hacia la costa de Alabama.

Tormentas severas amenazan el valle de Ohio y el noreste con tornados e inundaciones

Mientras la actividad tropical se desarrollará sobre el golfo, un profundo sistema de baja presión avanzará sobre la región de los Grandes Lagos, impulsando un frente frío que favorecerá condiciones muy inestables desde el Mid-South hasta el noreste del país norteamericano.

Un profundo sistema de baja presión en los Grandes Lagos impulsará un frente frío que desatará tormentas severas desde el valle de Ohio hasta la región del Noreste NWS

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa que durante este martes se desarrollarán numerosas tormentas capaces de generar ráfagas severas de viento, granizo de gran tamaño, inundaciones repentinas y algunos tornados.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) elevó el riesgo de tormentas severas a nivel tres de cinco para sectores del valle superior de Ohio y parte del Atlántico Medio, donde la combinación de aire cálido y húmedo con fuertes vientos en altura favorecerá el desarrollo de tormentas organizadas.

Más al sudoeste, sobre el valle de Tennessee, también se desarrollarán tormentas fuertes durante la tarde y las primeras horas de la noche. Aunque la organización de estos sistemas será algo menor que en las regiones más al noreste, continuarán siendo capaces de producir ráfagas dañinas y granizo aislado.

En el noreste, el avance del frente favorecerá nuevas tormentas a medida que una línea frontal se desplace hacia el este. Si bien la inestabilidad será menor que en otras regiones, persistirá el riesgo de ráfagas intensas, granizo aislado y uno o dos tornados.

El Centro de Predicción de Tormentas estableció un riesgo nivel tres de cinco para el valle superior de Ohio y el Atlántico Medio SPC

Alerta por calor extremo en el sur de EE.UU.: la sensación térmica alcanzará los 115 °F

El NWS indicó que una amplia zona de alta presión subtropical mantendrá temperaturas excepcionalmente elevadas sobre las Llanuras del Sur y el Sudeste. La sensación térmica alcanzará valores de entre 105°F y 115°F (41°C y 46°C) durante las horas más cálidas del día.

El organismo también anticipó que las temperaturas mínimas nocturnas permanecerán muy elevadas, ubicándose entre 75°F y 80°F (24°C y 27°C). La combinación de noches cálidas y jornadas extremadamente calurosas aumentará el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente entre las personas que no cuenten con refrigeración adecuada o suficiente hidratación.