Un cazador atrapó el segundo ejemplar de caimán más grande en Florida. Mientras él y sus compañeros de aventura paseaban en una pequeña embarcación en un lago del área de Orlando, se encontraron con un reptil que les hizo temer por su vida. “Tuve miedo como nunca había sentido”, reconoció el experto en vida animal al canal de televisión Wesh 2. De acuerdo con un video divulgado por el medio, los hombres lucharon con el animal salvaje.

El caimán, que tenía un peso de 417 kilos y medía casi cuatro metros de largo, fue capturado por Kevin Brotz, un experimentado cazador con más de 20 años de experiencia y quien lidera el grupo Florida Gator Hunting. “He vivido aquí toda mi vida y tengo en cuenta a los caimanes, pero nunca había experimentado esto”, comentó, sorprendido. “Mi primera preocupación fue la seguridad porque estábamos en un barco más pequeño y este caimán tenía una cabeza enorme”.

Brotz pensó en la posibilidad de que el enorme ejemplar girara de manera repentina, lo que habría volteado el bote que llevaba a los tres hombres. “Entonces, todo lo que yo seguía diciendo era: ‘Chicos, tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ir a lo seguro”. Los cazadores finalmente vencieron al caimán con cañas de pesca, enormes anzuelos y largas cuerdas.

Los cazadores se encargan de controlar la población de caimanes en Florida Florida Gator Hunting / Get Bit Outdoors

Otro de los acompañantes de Brotz era un hombre llamado Darren Field, quien se sorprendió de haber cazado a un “dinosaurio gigante”, como lo nombraron. “Cuando vimos este caimán, era mucho más grande que cualquier cosa que hayamos capturado antes”, señaló. “No todos los días tienes un dinosaurio gigante en tu barco”. En total, les tomó cuatro horas dominar en su totalidad al gran caimán.

Brotz reconoció que nunca se siente bien cuando dispara y mata a un animal, pero enfatizó que la caza ayuda a que haya un equilibrio entre el número de ejemplares. “En última instancia, si una bestia de ese tamaño te atrapa a ti o, Dios no lo quiera, a un niño, las probabilidades (de sobrevivencia) son difíciles”, señaló. “Nunca me siento bien matando a un animal”, afirmó. “Los permisos (de caza) se asignan para equilibrar la población fuera de control (...). Estas son máquinas de matar. Pueden, no es que quieran, pero sucede. Así que también necesitamos equilibrar la población, así es como lo vemos”.

En 2016, otro enorme caimán fue atrapado en el estado de Florida, el cual pesaba 360 kilos y medía 4,5 metros de largo. De acuerdo con la BBC, cuando los hombres le dispararon el gigante animal, necesitaron la fuerza de un tractor para poder moverlo. Mientras tanto, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (WFC) dijo al canal de televisión que el caimán más pesado en registro supera los 453 kilos.

Caimanes y humanos, una convivencia compleja en Florida

De acuerdo con un documento de la University of Florida, en este estado se comparte el ecosistema con el caimán americano, conocido científicamente como Alligator mississipiensis. Por lo tanto, tanto estos como los humanos interactúan con frecuencia debido a la urbanización. Para evitar contactos indeseados, se tiene que considerar que estos reptiles cazan principalmente al anochecer y que tienen la capacidad de permanecer inmóviles a la espera de sus presas. Su dieta está basada en lo que tengan disponible, como peces, ranas, aves, tortugas, insectos, serpientes, mamíferos pequeños, otros caimanes, venados de cola blanca, cerdos salvajes y, a veces, incluso mascotas.

