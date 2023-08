Festejaba su cumpleaños en un lago de Florida, vio un caimán aparentemente muerto, pero se escondía algo espeluznante

escuchar

Para celebrar su cumpleaños, una mujer de Florida decidió salir de excursión con sus amigos para conectarse con la naturaleza. El grupo eligió visitar el lago Apopka, ubicado a unos 24 kilómetros al noroeste de Orlando, considerado un santuario para la vida silvestre. Aunque todo transcurría con total tranquilidad, de pronto todos vieron algo escalofriante en el agua y procedieron a captarlo en video.

Mientras paseaban por la orilla del lago, Dawn Jarman y sus acompañantes se encontraron con un enorme caimán que aparentemente flotaba sin vida, lo que les sorprendió en un primer momento. Por eso, sacaron sus teléfonos para hacer fotos de la escena. Sin embargo, todo cambió cuando el enorme reptil comenzó a moverse en reversa.

Dos cocodrilos protagonizaron una espeluznante escena en un lago de Florida

Emocionados, los integrantes del grupo comenzaron a registrar varios clips. Con ayuda del zoom de sus dispositivos, se percataron de que el enorme reptil, aparentemente muerto, era arrastrado por otro mucho más grande, que lo sujetaba por la cola con su hocico, en un espeluznante espectáculo de la vida salvaje. “Fue como un momento sacado de National Geographic”, comentó Jarman al compartir el video en grupos de Facebook.

“Vimos el cocodrilo muerto a lo lejos mientras nos acercábamos y pensamos que estaba sentado en el agua”, narró la mujer a FOX 35. “Una vez que frenamos el coche cuando estábamos junto a él, empezó a moverse y nos dimos cuenta de que había otro cocodrilo tirando de él”.

Las posibles causas de la pelea campal entre reptiles

La teoría de los exploradores es que la escena pudo ser el resultado de una batalla territorial entre los animales: “Los caimanes machos de Florida son conocidos por luchar por territorio y parejas”, explicó la entusiasta de la naturaleza que captó las imágenes.

Los caimanes son una especie habitual en arroyos, estanques, pantanos y lagos poco profundos de Florida Matthew Essman / Unsplash

Asimismo, detalló que se percibía un olor “putrefacto”, pero el cuerpo del animal aún estaba intacto. No obstante, la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Salvaje de Florida confirmó que el caimán no estaba vivo y que el blanco de su cuerpo era por la descomposición. “Está pálido porque la piel está empezando a desprenderse”, detalló al canal de noticias Vincent Deem, investigador científico especializado en cocodrilos y caimanes. “Otros caimanes hurgarán en él, por lo que un caimán vivo jalando de él no es sorprendente”.

El incidente ocurrió el viernes 28 de julio en el lago Apopka, en el condado de Orange. Este sitio es hogar de cientos de reptiles. El récord del caimán más grande encontrado en el estado, con unos 5,3 metros de longitud, fue abatido en esta zona, según la Universidad de Florida, que refiere que este tipo de animales son comunes de ver en lagos poco profundos, estanques, pantanos, ríos, arroyos y canales de toda la región sureste de EE.UU.

Recientemente, una familia de la localidad de Nocatee, a las afueras de Jacksonville, captó otro enfrentamiento entre un caimán y una serpiente que tuvo como escenario el jardín trasero de su casa. “¿A quién apoyo?”, escribió con un poco de humor Sean O’Malley, al publicar las imágenes en su cuenta de Facebook.

