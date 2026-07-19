La CBP confirma cuánto cuesta el I-94 provisional para ingresar por tierra a Estados Unidos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) establece condiciones para los viajeros que ingresan al país norteamericano por vía terrestre. Entre ellas, se encuentra la solicitud del Formulario I-94 provisional, que tuvo un importante aumento de precio en 2025.

Cuánto cuesta el I-94 provisional que pide la CBP al ingresar a EE.UU.

Desde el 30 de septiembre de 2025, el costo para obtener el Formulario I-94 provisional subió a 30 dólares. De acuerdo con el portal oficial de la CBP, la tarifa del trámite fronterizo tuvo un aumento de US$24 en esa fecha.

El I-94 funciona como registro electrónico de entrada y salida obligatorio para viajeros extranjeros CBP

El incremento responde a la implementación de la tarifa HR-1, dispuesta por las autoridades federales. El valor se aplica de manera obligatoria para toda persona que gestione el documento previo a su arribo.

La normativa establece que el pago debe realizarse antes de la emisión del permiso provisional. El sistema no contempla reembolsos bajo ninguna circunstancia, por lo cual se debe confirmar la necesidad del trámite antes de proceder.

El pago se puede realizar directamente por el sitio web oficial de I-94 o la aplicación móvil CBP Link. Estas herramientas digitales pueden ser utilizadas por los viajeros para asegurar su cumplimiento normativo antes de llegar al puerto de entrada terrestre.

Para qué sirve el I-94 provisional de la CBP y quiénes deben pedirlo

El Formulario I-94 funciona como un registro electrónico obligatorio que documenta las fechas exactas de entrada y salida de los visitantes en EE.UU. Según el sitio web oficial del gobierno estadounidense, la gran mayoría de los extranjeros que visitan el país norteamericano necesitan este permiso para legalizar su estancia.

El documento es necesario para verificar la legalidad de la permanencia de una persona dentro del territorio estadounidense. Además, las autoridades migratorias lo solicitan frecuentemente durante la ejecución de diversos trámites legales relacionados con el estatus del extranjero.

El Formulario I-94 suele ser requerido en trámites migratorios Flickr/CBP

A través de la plataforma digital, los viajeros pueden consultar cuál es la fecha límite de permanencia legal en EE.UU. Este sistema ayuda a los visitantes a evitar situaciones de sobreestadía, que podrían generar complicaciones legales a futuro.

Más allá de esto, la autoridad federal también se encarga de enviar notificaciones para recordar a los usuarios el tiempo de estadía restante. Toda persona que ingresa al país norteamericano debe pedirlo, a excepción de:

Ciudadanos estadounidenses.

Extranjeros con green card que regresan a EE.UU.

Extranjeros con visas de inmigrante.

La mayoría de los ciudadanos canadienses que están de visita o en tránsito.

Cómo solicitar el I-94 provisional en EE.UU.

El viajero puede solicitar su I-94 en línea hasta siete días antes de su ingreso previsto a la nación norteamericana. El trámite se puede iniciar por el sitio web de la CBP o la aplicación CBP Link.

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El sistema redirige automáticamente al usuario hacia la plataforma Pay.gov para completar el pago mediante tarjeta de crédito, débito o PayPal. Es posible gestionar hasta 100 solicitudes simultáneas mediante la función denominada “Aplicar ahora”.

Los representantes, agentes de viajes o familiares pueden efectuar el pago y la gestión en nombre de los solicitantes. El titular de la solicitud tiene la responsabilidad total sobre la veracidad de los datos ingresados en el formulario.

Una vez procesado el pago, la CBP comunica internamente el estado del I-94 a los puertos de entrada correspondientes. Aunque el viajero no necesita presentar el comprobante impreso, las autoridades recomiendan conservar el recibo.

Luego, la plataforma realiza una validación de los datos para detectar errores o permisos vigentes antes de permitir el pago. Este filtro garantiza la asignación del I-94 a cada solicitante que requiera el ingreso legal.